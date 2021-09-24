Мэр Уфы Сергей Греков: «Денег нет, а стройки защищать надо»

Сити-менеджер рассказал журналистам и редакторам ведущих СМИ Башкирии о подготовке к юбилею Уфы

Накануне состоялась встреча мэра Уфы с представителями ведущих региональных и федеральных СМИ, работающих в Башкирии. Сергей Греков впервые провел встречу в подобном формате: ранее градоначальник не давал интервью и старался держаться «за кадром». В этот раз он общался с журналистами чуть больше часа и попытался ответить на самые острые вопросы, которые периодически возникают у жителей башкирской столицы.

Первый вопрос, который задали Сергею Грекову, касался итогов выборов в Горсовет. Дело в том, что он возглавлял партийный список «Единой России» на прошедших выборах и по их итогам был избран в «городской парламент». Как уфимский мэр распорядится своим мандатом депутата?

- В планах у меня – оставаться на своем рабочем месте, работать во благо жителей и родного города, - заявил Греков. Он также подчеркнул, что свой мандат он планирует передать председателю Морского собрания Уфы Юлаю Муратову. В новом составе Горсовета он будет курировать «патриотическое воспитание».

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ

Рассказал Сергей Греков и о подготовке к 450-летнему юбилею Уфы, который с широким размахом планируют отпраздновать в 2024 году. По словам градоначальника, активно работает специальный штаб по подготовке к юбилею, который возглавляет премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он собирается каждую неделю.

- Очень много вопросов, очень много строек. К 450-летию улица Октябрьской революции должна стать для нас знаковой, долгожданной. То количество объектов культурного наследия, которые на этой улице есть, позволит создать настоящий памятник. Мы долго думали, как это будет. Надеюсь, что к юбилею мы получим не просто красивую улицу с красивыми зданиями, но такой квартал, как, например, Арт-квадрат, - поделился планами мэрии градоначальник.

По словам мэра Уфы, на сегодняшний день на улице Октябрьской революции идет процесс расселения – всего расселили уже «порядка 17 домов».

- Четыре дома уже готовы к реализации – они ждут своих инвесторов. Также мы готовим проект реконструкции этой улицы, есть уже несколько вариантов. Будет создано АНО (автономная некоммерческая организация. – Ред.), которое будет заниматься не только улицей Октябрьской революции, но и всеми объектами культурного наследия Уфы, - пояснил Сергей Греков.

К юбилею Уфы городские власти также планируют построить «Дворец борьбы», «Дворец гимнастики», реконструировать памятник Салавату Юлаеву, «преобразить» Советскую площадь и установить памятник генералу Минигали Шаймуратову, построить развязку в Кузнецовском затоне, продлить проспект Салавата Юлаева.

ПРО НАБЕРЕЖНУЮ

Многие жители и гости башкирской столицы время от времени обращают на то, что новая набережная реки Белая стоит «голая». На этом новом городском пространстве катастрофически не хватает всевозможных зон отдыха с «наполнением».

- Набережная у нас достаточно молодой объект, ему всего два года. Для того, чтобы начать его наполнение нужно сначала понять, кто туда приходит и для чего. Нам нужно оценить, что требуется: больше спорта или больше культуры или же общепита? В зависимости от этого мы будем думать, куда идти. Помимо набережной мы, к 450-летию хотим преобразовать наш южный склон. Когда у нас будет готова концепция преобразования южного склона, тогда мы подойдем и к набережной, - отметил мэр Уфы.

По словам Сергея Грекова, городские власти планируют развивать, по большей части, спортивное содержание набережной реки Белая. В этом вопросе чиновники ориентировались на набережные в Казани и Нижнем Новгороде.

- Там очень хорошо развивается тот же самый кросс-фит, йога, бег и так далее. Я думаю, что мы будем идти в этом направлении, - подчеркнул Греков.

Сергей Греков постарался ответить на самые острые вопросы журналистов

ПРО КОМСОМОЛЬСКУЮ

Попытался Сергей Греков ответить и на вопрос, когда же все-таки будет завершена реконструкция улицы Комсомольская. Напомним, ремонт этого «дублера» проспекта Октября начался еще в ноябре 2019 года и не завершен до сих пор.

- Мы понимаем, какая большая работа была сделана и что мы получим в результате, а результат будет отличный. Улица станет шире, с тротуарами, пешеходными переходами, с освещением, с газонами, с остановками. Да, мы затянули. Почему? Потому, что тот пласт проблем, которые были, когда улицу «вскрыли», он был просто колоссальный. Многое пришлось переносить и все это быстро не делается, - заявил мэр Уфы.

По словам Сергея Грекова, власти признают, что во время ремонта Комсомольской можно было идти «блоками», а не останавливать сразу всю улицу. В противоположный пример он привел ремонт на бульваре Ибрагимова – вопреки реконструкции, эту улицу не перекрывают для проезда.

Также Греков заявил, что городские власти хотят провести несколько экспериментов именно на Комсомольской. В частности, чиновники хотят сделать отдельную полосу движения для автобусов.

- Полосы, по которым мы движемся, имеют разную ширину. Мы понимаем сегодня, что движение автотранспорта в городе Уфе не совсем организовано. Наши водители ездят дерзко, мягко говоря. Когда мы стали анализировать, мы увидели, что наша полоса движения намного шире, чем в других городах. А когда широкая полоса, ты имеешь определенную возможность ехать так, как хочешь. Когда полоса сужается, то водитель начинает аккуратнее себя вести и, соответственно, снижается скорость, - отметил градоначальник.

ПРО ГОРОДСКУЮ КАЗНУ

Один из вопросов, который интересовал журналистов на встрече с Сергеем Грековым, касался городского бюджета и его расходов.

- На самом деле денег, конечно же, не хватает. Сегодня мы говорим: денег нет, а стройки надо «защищать», просить на них средства. А федеральный центр дает деньги только тогда, когда есть проект. Мы приходим в республику (к региональным властям. – Ред.) и говорим: дайте нам деньги на проект и мы пойдем за федеральными деньгами. На что нам отвечают: уважаемые коллеги из города, поищите деньги у себя, - разоткровенничался мэр Уфы.

По словам Сергея Грекова, городские власти сейчас активно ищут «внебюджетные» средства для разработки проектов по строительству или ремонту тех или иных объектов. Делается это для того, чтобы в будущем защитить проекты на федеральном уровне и получить финансирование.

- Мы просим у застройщиков, подрядчиков и обращаемся к депутатам, - пояснил уфимский градоначальник. Озвучил Сергей Греков и примерную стоимость проекта некоторых объектов, которые власти Уфы планируют построить к предстоящему юбилею города.

- Сейчас необходимо 200 млн рублей на проект продолжения проспекта Салавата Юлаева, по Дворцу борьбы и другим объектам, которые на 450 лет будут запущены.

ПРО ТРАНСПОРТ

Комментируя ситуацию с общественным транспортом в Уфе, Сергей Греков заявил, что в ближайшее время в башкирскую столицу прибудут 50 подержанных трамваев из Москвы.

- В Уфе износ трамваев 98%, а в Москве – 50%. Поэтому мы значительно обновим тот транспорт, который сейчас есть, - заявил мэр Уфы.

По словам Сергея Грекова, на данный момент «четко выверенной и понятной концепции» развития общественного транспорта у властей пока нет.

- Что касается новых трамваев, они приходят на существующую сеть. Вопросов пока очень много в этом направлении, будем работать, - подчеркнул сити-менеджер.

В довершении заместитель Грекова Марат Гайфуллин подчеркнул, что муниципальное управление электротранспорта (МУЭТ) «не будет продано с молотка». Так как это предприятие – «социально значимое».