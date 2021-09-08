Проект реконструкции улицы Комсомольская предполагает вынос инженерных коммуникаций Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Уфимские власти рассказали «КП-Уфа», по какой причине было перенесено на 15 сентября техническое открытие улицы Комсомольская. Мэрия столицы объясняет это необходимостью переустройства энергоснабжающих сетей.

Как утверждает столичная мэрия, проект реконструкции улицы Комсомольская предполагает вынос инженерных коммуникаций. Однако кабели прокладывались в 70-80-е годы, и исполнительная документация показывала лишь их примерное местоположение.

– Фактическое их местоположение установлено после вскрытия проезжей части. И не везде соответствовало проектному местоположению. Это потребовало внесения повторных корректировок в рабочую документацию, а именно, пересогласование местоположения, количества защитных футляров и марок кабелей. Длина кабельной продукции была откорректирована, что повлияло на сроки поставки и технического открытия, – пояснили нам сотрудники администрации Уфы.