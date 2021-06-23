Верховный суд Башкирии вновь признал виновными троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы

Ни один из троих экс-полицейских вину не признал Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 23 июня, в Верховном суде Башкирии состоялось повторное рассмотрение громкого дела об изнасиловании в Уфимском районном отделе полиции. Осенью 2018 года тогда еще 23-летняя дознавательница Гульназ Ф. обвинила своих высокопоставленных коллег в изнасиловании. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали экс-начальника Уфимского отдела полиции Эдуарда Матвеева, экс-начальника Кармаскалинского отдела Салавата Галиева и сотрудника миграционного отдела майора Павла Яромчука.

Следствие и суды по этому резонансному делу шли довольно долго. За это время всех троих высокопоставленных офицеров уволили из МВД по Башкирии и лишили всех ведомственных наград. Однако уволили и саму Гульназ Ф. – за распитие спиртных напитков на рабочем месте.

Бывшая дознавательница утверждает, что над ней надругались бывшие коллеги

Напомним, по версии следствия все произошло в ночь на 31 октября 2018 года. Тогда на алкогольную вечернику в кабинете начальника Уфимсокго райотдела собрались Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. В гости они пригласили саму Гульназ и одну из ее коллег из отдела дознания. В последствии, вторая девушка ушла, а молодую дознавательницу, как она потом рассказывала, жестоко избили и изнасиловали в туалете.

В конце 2019 года суд первой инстанции признал всех троих экс-полицейских виновными в жестоком надругательстве над бывшей коллегой. По совокупности статей Эдуарду Матвееву дали 7 лет, Салавату Галиеву тоже 7 лет, а Павлу Яромчуку дали 6 лет. После этого приговор неоднократно пересматривали, а двоих старших по званию, Матвеева и Галиева, даже оправдывали.

Сегодня Верховный суд Башкирии вновь признал бывших офицеров виновными в изнасиловании. На этот раз приговор Яромчуку смягчили до 5 лет 6 месяцев свободы, Матвееву и Галиеву оставили в силе – по 7 лет.

- Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Всех троих взяли под стражу в зале суда, - рассказали «КП-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

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