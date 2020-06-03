Почему оправдали двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании уфимской дознавательницы

Верховный суд Башкирии сегодня, 3 июня, рассмотрел апелляцию по громкому делу об изнасиловании в уфимском отделе полиции. Скандал в башкирской полиции начался с того, что в конце октября 2018 года молодая сотрудница отдела дознания заявила, что над ней надругались офицеры МВД Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. Всех троих вскоре арестовали и уволили со службы.

В декабре прошлого года Кировский районный суд Уфы признал всех троих виновными и приговорил экс-майора Павла Яромчука к шести годам колонии общего режима. Бывшие полковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет. Тогда приговор не устроил ни одну из сторон: прокуратура требовала более жесткое наказание, как и потерпевшая. Защита экс-полицейских настаивала на полной невиновности своих подопечных. В результате процесс затянулся.

Сегодня Верховный суд Башкирии рассмотрел это дело и признал Павла Яромчука виновным в изнасиловании. Ему назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима и взяли под стражу прямо в зале суда. По решению коллегии судей он выплатит потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

- Матвеев и Галиев оправданы за непричастностью к совершению преступлений, за ними признано право на реабилитацию, - рассказали «КП-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Адвокат оправданного экс-полицейского Салавата Галиева Аслям Халиков в разговоре с «КП-Уфа» объяснил, что у стороны обвинения не было ни одного следа биоматериалов его подзащитного. Также представитель отметил, что пока он не обсуждал с Галиевом дальнейшие действия. Вполне логично, что беспочвенно обвиненный в тяжком преступлении мужчина захочет получить моральную компенсацию за дни, которые он провел в заключении.

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