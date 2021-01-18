В деле об изнасиловании уфимской дознавательницы все еще не могут поставить точку. Сегодня, 18 января, в Верховном суде Башкирии отложили слушание дела после отмены приговора кассационным судом до 29 января 2021 года. Напомним, что в декабре 2019 года троих полицейских, которых бывшая дознавательница Гульназ обвинила в изнасиловании, приговорили к реальным срокам от шести до семи лет колонии. В июне Верховный суд оправдал двоих, но прокуратура обжаловала решение, и снова начались заседания. Пока все трое экс-полицейских находятся под домашним арестом.Тем временем адвокат Гульназ Ирина Валиева заявила журналистам, что потерпевшая требует 100 миллионов рублей компенсации от обидчиков. Это решение она приняла еще в 2019 году и даже объяснила тогда свое желание получить такую большую сумму. Адвокат одного из подозреваемых Наиль Багаутдинов тогда рассказал «КП», что после того, как история получила огласку, она не сможет ни жить, ни работать в Башкирии.- Главный мотив иска в том, что ей испортили жизнь журналисты. Из-за этого она не может жить и работать здесь, - сказал Багаутдинов.Напомним, что секс-скандал в полиции прогремел на всю страну в октябре 2018 года. Тогда еще 23-летняя дознавательница обвинила троих своих коллег в том, что в ночь на 30 октября они поочередно и одновременно ее изнасиловали в здании полиции. Всех подозреваемых взяли под стражу, затем им предъявили обвинение. Также их с позором уволили из министерства внутренних дел на следующий же день. Через несколько месяцев такая же участь ждала Гульназ. После внутренней проверки ее не стали оставлять в должности. Уже третий год идут судебные разбирательства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:20 лет на троих: в Уфе суд признал виновными троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницыПотерпевшая девушка получит три миллиона рублей моральной компенсации [подробности]Полицейское изнасилование в Уфе: дознавательницу наказали, потому что она помешала сексу начальника и коллегиСправедлив ли приговор полицейским-насильникам? Обозреватель \\"КП\\" Ульяна Скойбеда продолжает расследование резонансного случая [подробности]