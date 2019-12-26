20 лет на троих, сигареты и слезы: в Уфе огласили приговор полицейским, обвиняемым в групповом изнасиловании

Сегодня днем, 26 декабря, в Кировском районном суде огласили приговор для трех экс-полицейских, обвиняемых в избиении и групповом изнасиловании своей молодой коллеги.

20 ЛЕТ НА ТРОИХ И ТРИ МИЛЛИОНА МОРАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Уже за час до начала заседания в суд начали прибывать журналисты. Совсем скоро в коридоре было не протолкнуться от телекамер и корреспондентов. Ближе к трем часам в суд прибыли и обвиняемые – 52-летний Эдуард Матвеев, 51-летний Салават Галиев и 35-летний Павел Яромчук пришли вместе со своими адвокатами и близкими, решившими поддержать их в эту важную минуту. Все обвиняемые держались спокойно и уверенно: не отводили взгляда от камер, улыбались и шутили.

В 15.00 обвиняемых и их защитников пригласили в зал суда. Удивительно, но на оглашение приговора впервые пустили и журналистов, хотя до этого все заседания проходили в закрытом режиме. Явилась и сама потерпевшая – 24-летняя Гульназ Фатхлисламова и ее адвокат. Если раньше девушка приходила в суд в скромной одежде, пряча глаза за огромными солнцезащитными очками, то в этот раз она буквально светилась от счастья и вообще выглядела очень нарядно.

В зале суда было много журналистов и камерФото: Рустем АХУНОВ

В нервной тишине судья начал зачитывать приговор, и когда дошел до оглашения сроков, зал нервно ахнул. Все три бывших высокопоставленных офицера были признаны виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера и по совокупности статей получили реальные сроки. Экс-начальник Уфимского районного отдела полиции Эдуард Матвеев получил 7 лет колонии общего режима, экс-начальник Кармаскалинского отдела полиции Салават Галиев–тоже 7 лет, а бывший начальник миграционной службы Павел Яромчук, у которого на иждивении находятся четверо малолетних детей, а также имеются серьезные проблемы со здоровьем, получил 6. Впрочем, судья добавил, что в счет наказания будет учитываться тот срок, которые обвиняемые уже отбыли в СИЗО и на домашнем аресте (в расчете 1 день за 1,5 – ред.)

Также бывшие стражи порядка будут обязаны выплатить своей жертве 3 миллиона рублей в качестве морального ущерба. И хотя ранее сама Фатхлисламова требовала со своих обидчиков за причиненные нравственные и физические страдания сто миллионов рублей, суд существенно сократил эту астрономическую сумму. Все трое экс-офицеров отправятся в колонию сразу после того, как приговор вступит в законную силу, а пока все они остаются под домашним арестом.

Салават Галиев старался скрыться от камер и после оглашения сразу ушел в автомобильФото: Рустем АХУНОВ

СЛЕЗЫ И СИГАРЕТЫ

В коридор из зала осужденные вышли поникшими в сопровождении своих адвокатов и близких. Супруга Павла Яромчука не смогла сдержать своих эмоций – Василя горько заплакала, обнимая своего мужа, а тот лишь сочувственно гладил ее по спине. Женщина стала что-то говорить о жизненной несправедливости, но как только к ним стали подходить журналисты, супруги быстро оделись и вышли на улицу.

Тяжело переживала решение суда жена Павла Яромчука - Василя.Фото: Рустем АХУНОВ

Не спеша из зала суда вышел и Эдуард Матвеев, который только что получил семь лет общего режима. Осужденный молчал, медленно шел и смотрел в одну точку. В один момент он не сдержал слез, но затем быстро их вытер со своего лица и удалился во двор суда.

На улице Матвеев и Яромчук недоумевали и курили сигареты одну за другой, когда их адвокаты общались с журналистами. Осужденные не боятся камер, не прячут свои лица в отличие от Салавата Галиева, который удалился из зала суда в автомобиль и не вышел ни к журналистам, ни к своим адвокатам.

Правозащитники тем временем говорят, что до последнего «верили в новогоднее чудо», но чудес не бывает. Сдаваться адвокаты не намерены, они планируют обжаловать приговор.

- То, что сегодня произошло, ни в какие рамки не входит. Мой подзащитный Эдуард Матвеев – замечательный человек, служил в ракетных войсках, заслуженный работник МВД. У него было много внештатных ситуаций, которые он решал – с трудностями, но решал. То, что произошло это просто стечение обстоятельств, преступления он не совершал, - сказал адвокат Рустам Ибрагимов журналистам.

В сердцах он даже назвал жертву изнасилования «фантазеркой и сказочницей»:

Гульназ выглядела счастливой и пришла на суд наряднойФото: Рустем АХУНОВ

- Ну, что я могу сказать про нее. Она человек творческий, любой музыкант – это же актер, фантазер, - высказался Ибрагимов.

Адвокат отметил, что такую большую сумму моральной компенсации на его практике суд никогда не одобрял, хотя ранее Гульназ Фатхлисламова и вовсе намеревалась получить от обидчиков 100 миллионов рублей.

Уже спустя несколько минут полицейский увел осужденных в прибывший автомобиль – до вступления приговора в законную силуони останутся под домашним арестом и встретят Новый год в семейном кругу дома. У экс-полицейских есть 10 рабочих дней для обжалования приговора.

Единственные, кто остался доволен приговором – сама потерпевшая Гульназ Фатхлисламова и ее адвокат.

- Мы довольны! Потому что эта девочка выстояла против 17 адвокатов и трех подсудимых. Она выстояла за всех тех, кто никогда не рассказывал, что с ними произошло. Я считаю, что любое наказание, которое назначает суд – достаточное», — заявила адвокат экс-дознавательницы Ирина Валиева в беседе с журналистами.

Эдуард Матвеев, самый пожилой из всех, был подавлен, но держался.Фото: Рустем АХУНОВ

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Громкий секс-скандал в башкирской полиции произошел еще в конце октября 2018 года. Как ранее сообщала «Комсомолка», тогда еще 23-летняя дознавательница обвинила троих своих коллег в изнасиловании. Гульназ Фатхисламова написала заявление в следственный комитет о том, что в ночь на 30 октября 2018 года она подверглась сексуальному насилию со стороны своих коллег. Со слов Гульназ, после совместного распития алкогольных напитков Яромчук, Матвеев и Галиев набросились на нее, избили и изнасиловали – то все вместе, то по очереди прямо в служебном туалете.

Через несколько дней все трое бывших полицейских были уволены с позором из органов МВД – за распитие алкогольных напитков на работе. Через несколько недель такая же участь ждала и саму жертву изнасилования.

Вскоре эту новость уже горячо обсуждала вся Россия. Ведущие федеральные и местные СМИ смаковали каждую подробность скандала, журналисты атаковали здание суда, где проходили заседания с участием обвиняемых, караулили саму жертву – ведь с самого начала в истории было много белых пятен и несостыковок.

Сразу после заявления Гульназ следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Всех трех экс-полицейских сразу же отправили в следственный изолятор, где они находились в одиночных камерах и твердили о своей невиновности.

Павел Яромчук получил 6 лет общего режимаФото: Рустем АХУНОВ

Так, например, Эдуард Матвеев заявил, что уже вечером был дома и помогал укладывать спать внуков. Салават Галиев в качестве алиби предоставил видеозапись с камер наблюдения в загородном ресторане, куда он приехал в тот вечер вместе со своей подругой. Самый младший из участников «оргии» Павел Яромчук признавался на допросах – в тот вечер он лично отвез Гульназ домой на такси, а потом заскочил в кафе и поехал домой – к любимой жене и маленьким детям. Своего приговора участники секс-скандала ждали под домашним арестом.