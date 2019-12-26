2019-12-26T14:54:56+03:00
Происшествия

20 лет на троих: в Уфе суд признал виновными троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы

Решение огласили в Кировском районном суде башкирской столицы
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments21
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 декабря, в Кировском районном суде Уфы огласили приговор троим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании коллеги. Бывший майор Павел Яромчук и экс-полковники МВД по Башкирии Салават Галиев и Эдуард Матвеев признаны виновными в групповом надругательстве над тогда еще 23-летней дознавательницей уфимского районного отдела полиции Гузель С. Как ранее сообщало МВД Башкирии, сотрудники были уволены из органов внутренних дел.

Пострадавшая получит в качестве компенсации три миллиона рублей Фото: Рустем АХУНОВ

Пострадавшая получит в качестве компенсации три миллиона рублейФото: Рустем АХУНОВ

В зале судебного заседания в окружении множества журналистов судья Кировского районного суда огласил приговор всем троим обвиняемым – бывших сотрудников МВД по Башкирии признали виновными в групповом изнасиловании. Все они получили сроки, которые будут отбывать в колонии общего режима. По совокупности статей экс-начальнику Уфимского районного отдела полиции Эдуарду Матвееву дали 7 лет, экс-начальнику Кармаскалинского отдела Салавату Галиеву тоже 7 лет, а бывшему майору Павлу Яромчуку дали 6 лет.

Павла Яромчука приговорили к шести годам заключения Фото: Рустем АХУНОВ

Павла Яромчука приговорили к шести годам заключенияФото: Рустем АХУНОВ

Кроме того, потерпевшая в этом громком деле экс-дознавательница Гузель С. получит в качестве компенсации морального вреда три миллиона рублей. Их взыщут солидарно с каждого из ее бывших коллег.

Напомним, сегодня в Уфе суд первой инстанции вынес приговор по громкому делу, которое буквально всколыхнуло всю страну в начале ноября 2018 года. Вполне вероятно, защита экс-полицейских будет обжаловать это решение в Верховном суде Башкирии.

Супруга Яромчука сразу после заседания отправилась разговаривать по телефону Фото: Рустем АХУНОВ

Супруга Яромчука сразу после заседания отправилась разговаривать по телефонуФото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Резали лицо стеклом и душили пакетом»: В Архангельске две подруги убили одноклассницу, чтобы развеять скуку
Девушки заранее разработали план преступления, взяли с собой перчатки и чистящее средство, после чего в лесу изуродовали жертву, замаскировав все под нападение маньяка
Новости 24
Глава СПЧ Башкирии призвал наказать хоккеиста «Салавата Юлаева» за сексизм
В Уфе суд обязал взыскать в пользу изнасилованной экс-дознавательницы три миллиона рублей
«Случилось то, чего я не ожидала»: больной раком матери двоих детей из Уфы резко стало плохо
В Уфе огласили приговор обвиняемым в изнасиловании экс-дознавательницы
В Уфе началось заседание, на котором огласят приговор обвиняемым в изнасиловании экс-дознавательницы
Телеканал БСТ поможет записать жителям Уфы поздравление с Новым годом.
Элвин Грей выступил для детей в казанском хосписе
Пострадавшая под колесами КамАЗа пожилая уфимка скончалась в больнице
В уфимской школе не смогли прокомментировать отравление учеников
В Уфе разыскивают водителя, сбившего 10-летнего мальчика
ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» Минздрава России стал победителем в народном голосовании «Выбор года - 2019»
Жители Башкортостана смогут получить поддержку в реализации своих лидерских проектов
Школьники из Башкирии сняли на видео, как их сверстнику ломают позвоночник
«Где ваша человечность?»: тело погибшей в Венгрии пианистки из Уфы не отдают из-за праздников
Пропавшую неделю назад 38-летнюю уфимку нашли в больнице
Маленькая девочка с деформированным лицом поздравила жителей Башкирии с наступающим Новым годом
В Башкирии водитель грузовика из Челябинской области сбил подростка
Уфимский врач рассказал, чем опасна ветрянка и можно ли ей заразиться повторно
В уфимской школе два ученика отравились после посещения столовой
Жителю Башкирии дали три года за призыв к смене власти в соцсети
«Захотели острых ощущений»: в Уфе школьников застукали за очень опасным занятием
В предновогоднюю неделю в Уфе будет тепло и пасмурно