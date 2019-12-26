20 лет на троих: в Уфе суд признал виновными троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы

Сегодня, 26 декабря, в Кировском районном суде Уфы огласили приговор троим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании коллеги. Бывший майор Павел Яромчук и экс-полковники МВД по Башкирии Салават Галиев и Эдуард Матвеев признаны виновными в групповом надругательстве над тогда еще 23-летней дознавательницей уфимского районного отдела полиции Гузель С. Как ранее сообщало МВД Башкирии, сотрудники были уволены из органов внутренних дел.

Пострадавшая получит в качестве компенсации три миллиона рублейФото: Рустем АХУНОВ

В зале судебного заседания в окружении множества журналистов судья Кировского районного суда огласил приговор всем троим обвиняемым – бывших сотрудников МВД по Башкирии признали виновными в групповом изнасиловании. Все они получили сроки, которые будут отбывать в колонии общего режима. По совокупности статей экс-начальнику Уфимского районного отдела полиции Эдуарду Матвееву дали 7 лет, экс-начальнику Кармаскалинского отдела Салавату Галиеву тоже 7 лет, а бывшему майору Павлу Яромчуку дали 6 лет.

Павла Яромчука приговорили к шести годам заключенияФото: Рустем АХУНОВ

Кроме того, потерпевшая в этом громком деле экс-дознавательница Гузель С. получит в качестве компенсации морального вреда три миллиона рублей. Их взыщут солидарно с каждого из ее бывших коллег.

Напомним, сегодня в Уфе суд первой инстанции вынес приговор по громкому делу, которое буквально всколыхнуло всю страну в начале ноября 2018 года. Вполне вероятно, защита экс-полицейских будет обжаловать это решение в Верховном суде Башкирии.