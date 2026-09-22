«Это был какой-то знак свыше»: водитель «Газели» оказался на месте пожара в ТЦ «Солнечный» и спас девушек благодаря сломавшейся машине

Даниил приехал выгружать товар в соседний магазин. Услышал крики и мольбы о помощи - и не смог пройти мимо. Фото: скриншот РЕН ТВ// соцсети

22 сентября 2026 года надолго запомнится жителям башкирского Стерлитамака – ближе к половине второго там загорелся популярный у горожан торговый центр «Солнечный». По предварительным данным, на втором этаже полыхнула закоротившая электропроводка, и пламя вместе с густым черным дымом быстро начало распространяться по зданию. К огромному сожалению, не обошлось без жертв – четверо людей погибли, еще 9 – пострадали. Кто-то надышался угарным газом, а кто-то получил травмы и переломы, когда спасался от огня, выпрыгивая из окон.

Жертв могло бы быть и больше – из-за быстрого распространения дыма несколько человек оказались отрезанными от выхода на третьем этаже. К ним на помощь пришел 22-летний Даниил Исаев, водитель «Газели», который приехал разгружать товар в соседний магазин. Не теряя ни минуты, парень бросился спасать людей и теперь он – настоящий герой, которого благодарит весь город. Как все было – Даниил рассказал корреспонденту «КП– Уфа».

Из окон ТЦ валил густой дым, и люди оказались отрезаны от выхода. Фото: МЧС РБ

«В ГРУДИ ЧТО-ТО ЕКНУЛО. ЛЮДИ ПРОСЯТ О ПОМОЩИ – НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ»

Даниил работает на местном хлебокомбинате водителем «Газели» - развозит продукцию по фирменным точкам. В этот день он тоже приехал доставлять товар в магазин, который находится неподалеку от ТСК «Солнечный». Уже подъезжая, увидел сильный дым. Остановился, чтобы узнать, нужна ли помощь, и вдруг услышал душераздирающие женские крики, доносящиеся из горящего здания. Пригляделся – из окна на третьем этаже кричали и просили о помощи молодые девушки.

- Конечно, у меня в груди сразу что-то екнуло. Люди просят о помощи, нужно действовать. Я подогнал машину прямо под окна, там уже мужики бегали со стремянкой, но она была слишком короткой. Мы залезли на крышу «Газели», приставили лестницу и помогли двум девушкам вылезти наружу из окна. Они находились в сильном стрессе, были очень перепуганы. Одна из них надышалась угарным газом, ее передали медикам, а второй еще потом помогали отогнать ее автомобиль подальше, - рассказывает Даниил.

Убедившись, что на этаже больше никого нет, парень отправился дальше по своим делам. Даниил признается: конечно, он тоже сильно перепугался, но действовал быстро и решительно, потому на кону стояла человеческая жизнь.

Даниил подогнал к окнам ТЦ свою Газель, на крышу поставили стремянку - так и удалось вытащить двух девушек из окон на третьем этаже. Фото: скриншот видео, предоставленного очевидцами "КП-Уфа"

- Самое удивительное, что утром перед рейсом у меня сломалась машина, поэтому выехал я на полтора часа позже. Считаю, что это был какой-то знак свыше, как Божье провидение. Ведь если бы я приехал раньше, то никого бы спасти уже не смог, - рассказывает парень.

Немного отойдя от шока, Даниил позвонил жене, чтобы рассказать о случившемся – оказалось, что она уже обо всем знает.

- В новостях я сначала увидела сообщения о том, что горит торговый центр. Потом смотрю – там на фото машина моего мужа, пишут, что водитель «хлебовозки» спас людей. Конечно, я сильно перепугалась, но потом он позвонил и сказал, что с ним все хорошо. Сейчас я испытываю настоящую гордость за своего мужа. Он такой человек, что всегда одним из первых придет на помощь, - рассказывает супруга Даниила Алина.

Супруга Даниила Алина очень гордится мужем за его смелость и готовность прийти людям, попавшим в беду. Фото: предоставлено "КП-Уфа"

И РАНЬШЕ ПРИХОДИЛОСЬ СПАСАТЬ ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ

Как оказалось, спасать людей Даниилу приходится не впервой. По словам его жены, в 2021 году он пришел на помощь ее коллеге. У девушки затянуло пальцы в тестомесильный станок, Даниил помог остановить кровь и оказал первую помощь, что впоследствии спасло ей жизнь.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОЖАРЕ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Сейчас пожар в ТСК «Солнечный уже потушен»: в МЧС по Башкирии сообщили, что возгорание ликвидировали в 17.14 по местному времени. Сейчас пожарные проливают здание, а следователи и дознаватели МЧС устанавливают все причины масштабного пожара.

Сейчас следователи и пожарные дознаватели устанавливают причины возгорания. Фото: МВД по РБ

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование дела взял на контроль Председатель СК России Александр Бастрыкин, он уже затребовал доклад по обстоятельствам гибели людей.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил свои соболезнования семьям погибших, а также поручил чиновникам и экстренным службам проверить подобные ТЦ, «чтобы не допустить повторения трагедии».