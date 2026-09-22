«Надеюсь, его найдут и наградят»: водитель Газели спас людей, застрявших в горящем торговом центре в Стерлитамаке

Даниил Исаев подогнал свой фургон и по лестнице помог людям спуститься из задымленного задания. Фото: предоставлено "КП-Уфа"

Сегодня днем, 22 сентября, в башкирском городе Стерлитамаке загорелся торговый центр «Солнечный». По предварительным данным, на втором этаже, где располагалось швейное ателье, произошло короткое замыкание электропроводки, и пламя начало быстро распространяться по этажам. На данный момент известно о четырех погибших и четырех пострадавших, они находятся в больнице с травмами. Люди, спасаясь от огня и едкого дыма, выпрыгивали из окон – на помощь им бросились неравнодушные очевидцы. Один из них смог подогнать Газель ближе к окнам, протянул лестницу и по ней помог людям выбраться наружу. Подробности «КП-Уфа» рассказали очевидцы.

УСЛЫШАЛ КРИКИ И СРАЗУ БРОСИЛСЯ НА ПОМОЩЬ

Как сообщила журналисту «КП-Уфа» очевидица Светлана С., в тот день они пришли в торговый центр с дочерью. Совершив необходимые покупки, они вышли на улицу и направились на детскую площадку поблизости. Вскоре женщина услышала крики и увидела столб дыма, валящий из окон торгового центра.

- Люди сильно кричали, просили о помощи. В этот момент подъехала Газель – водитель привез хлеб на разгрузку в магазин. Услышав крики «Помогите», не растерялся, тут же подогнал машину к окнам, забрался на крышу фургона, ему подали стремянку, и люди на третьем этаже по ней спускались. Видимо, уже все в дыму было, поэтому выйти самостоятельно они уже не могли, - рассказывает очевидица. – А уже кто был рядом, помогал спускаться и отойти подальше.

По словам Светланы, после того как все спустились, парень быстро собрался и отправился заниматься разгрузкой товара в магазине, который находится неподалеку от торгового центра.

- К сожалению, даже не узнали, как его зовут. Очень скромный, не хотел, чтобы его снимали или фотографировали. Надеюсь, его потом найдут и обязательно наградят за проявленную смелость, - говорит жительница Стерлитамака.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты, скорая и другие экстренные службы. Спасатели вывели на улицу из горящего здания 17 человек, включая одного ребенка. Еще четверо – три женщины и подросток – находятся в больнице с травмами и переломами. Личности погибших пока официально не установлены, но по некоторым данным, среди них могли быть три родных сестры, которые пришли в ТЦ выбирать подарок. Также на месте находятся сотрудники полиции, следственного комитета и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.