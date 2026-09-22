Девять пострадавших: в МЧС рассказали новые данные о трагедии в ТСК «Солнечный» в Башкирии

Фото: Прокуратура Башкирии

При пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Башкирии пострадали девять человек. Об этом рассказали в МЧС республики. По данным ведомства, при пожаре погибли четыре человека.

Открытое горение в комплексе уже ликвидировали. Огонь потушили на площади 2100 квадратных метров, сейчас специалисты разбирают конструкции. К тушению и аварийно-спасательным работам привлекли 47 человек и 16 единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 17 человек, среди них один ребенок.

Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших. Он сообщил, что сегодня на месте соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, и поручил ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии.

По данным Telegram-канала Baza, жертвами стали три родные сестры. Они приехали в комплекс за подарком на день рождения. Личность четвертой погибшей устанавливают.

Пожар произошел сегодня днем в четырехэтажном здании на улице Коммунистической. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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