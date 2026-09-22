«Выражаю искренние соболезнования»: Хабиров высказался о пожаре в ТСК «Солнечный»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке продолжается ликвидация пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный». Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

На месте работают пожарные расчеты МЧС и Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, а также другие оперативные и экстренные службы. Открытое горение ликвидировали.

По предварительным данным, из торгового центра эвакуировали 17 человек, четверых из них госпитализировали. Сейчас им оказывают необходимую помощь. Четыре человека погибли. Хабиров выразил искренние соболезнования их родным и близким.

Сегодня на месте соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям. Глава республики поручил всем ответственным в ближайшее время проверить подобные центры, чтобы не допустить повторения трагедии.

Пожар произошел днем 22 сентября в четырехэтажном здании на улице Коммунистической. Огонь потушили на площади 2100 квадратных метров, сейчас специалисты разбирают конструкции. К тушению и аварийно-спасательным работам привлекли 47 человек и 16 единиц техники. По данным ведомства, пострадали восемь человек, четверо из них погибли.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в больнице Стерлитамака находятся три женщины и один подросток. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию. Состояние остальных трех оценивают как средней степени тяжести. Среди них 27-летняя девушка, которая выпрыгнула с высоты третьего этажа, и 16-летняя девочка.

По данным Telegram-канала Baza, жертвами стали три родные сестры. Они приехали в комплекс за подарком на день рождения. Личность четвертой погибшей устанавливают.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.