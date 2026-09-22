Пожар в ТЦ возник в час дня.

В башкирском городе Стерлитамаке потушили крупный пожар в ТСК «Солнечный» - популярном среди жителей торговом центре. В ЧП погибли четыре человека, еще девять - пострадали. Пятеро из них находятся в больнице. «КП-Уфа» восстановила хронологию этой трагедии.

Хронология пожара в торговом центре "Солнечный" в Стерлитамаке 22 сентября 2026

13:15

На втором этаже «Солнечного» рядом с вещевыми магазинами и ателье возникает возгорание. По одной из версий – из-за короткого замыкание в одной из торговых точек. Огонь распространяется стремительно, коридоры комплекса, которые, по словам местных жителей, напоминают лабиринт, заполняются дымом. Реагирующие на него датчики мигали, но звуковой сигнализации, как утверждают свидетели, слышно не было.

13:26

Вызов о пожаре поступает в МЧС. Примерно тогда же пожар замечают очевидцы. Среди них – Даниил Исаев, водитель грузовика. Как раз в этот момент он привез хлеб в соседний магазин. С третьего этажа доносятся душераздирающие женские крики: часть людей в ТСК отрезана от выхода дымом. Единственный выход – окно. Исаев сразу подгоняет свой грузовик под окна, находит лестницу, вместе с очевидцами устанавливает её на крышу авто – и по ней спускаются люди.

Даниил Исаев - тот самый водитель "Газели", который спас людей из пожара.

В то же время с другой стороны здания из окна выпрыгнула девушка. Её в покрывало поймали очевидцы. При падении она получила травмы рёбер. Но жива.

Людей спасают из окон в ТЦ в Стерлитамаке. 22.9

13:36

В сети появляется первый пост о пожаре – фото с огромным столбом дыма в небе. К тому времени пожарные уже на месте. Тушат. На место приезжают все ближайшие наряды МВД. Они ставят оцепление и помогают пожарным.

Дым ото гня был виден издалека. Фото: соцсети

13:51

Первый комментарий МЧС Башкирии: «Пожарные расчеты на месте, принимаются все необходимые меры...». Все паблики в соцсетях и мессенджерах заполняются фотографиями с места происшествия. Публикуются в том числе и видео, где Исаев и другие неравнодушные люди вытаскивают людей из окон, стоя на «Газели».

14:36 В СМИ появляется первая информация о том, что в ТЦ есть погибший – женщина 40 лет. Спустя 20 минут будет заявлено еще о двух жертвах огня. Официальные органы первое время воздерживаются от комментариев о погибших.

Пожар в ТЦ "Солнечный" в Стерлитамаке. 22.9

15:07

«Погибшие и пострадавшие точно есть», передает представитель экстренных служб. Тушение еще идет. Локализации нет. Пожарные в дыму с нулевой видимостью. Спасатели эвакуировали 17 человек, в том числе одного ребенка.

15:20

Пожар в ТСК "Солнечный". На месте прокуратура

Прокуратура объявляет, что проводит проверку по факту пожара в «Солнечном»

15:30

От МЧС приходит официальное подтверждение о погибших – их как минимум трое.

15:37

Следственный комитет Башкирии заявляет о возбуждении уголовного дела по факту пожара. Статья – о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

15:40

ЧП комментирует министр здравоохранения. В больницу доставлены четверо: три женщины и подросток. Одна из них в тяжёлом состоянии в реанимации. Состояние трёх других, в том числе 27-летней девушки, выпрыгнувшей с высоты третьего этажа и 16-летней девочки, оценивается как средней степени тяжести.

Тушение пожара продолжается. Появляется информация о том, что погибшие были сестрами.

16:10 Поступает информация о четвертой погибшей.

Что известно о пожаре в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке

16:18

В МЧС дает развернутый комментарий. К тушению привлечено 47 человек и 16 единиц техники. Объявлена ликвидация открытого горения на площади 2100 квадратных метров. Пострадавших – уже девять. Четверо из госпитализированы них – это те самые, о которых писал Минздрав.

16:28 Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов заявляет, что находится на месте происшествия. Он обещает оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

16:41

ЧП комментирует глава Башкирии Радий Хабиров. Он дублирует информацию от экстренных служб, выражает соболезнования семьям погибших и поручает чиновникам и экстренным службам проверить подобные ТЦ, «чтобы не допустить повторения трагедии».

17:14

Пожар ликвидирован. Тушение заняло у спасателей порядка четырех часов.

Пожар спасатели тушили почти 4 часа. Фото: МЧС РБ

17:32

Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели людей в пожаре в ТСК «Солнечный»

Что известно о погибших при пожаре в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке

При пожаре в ТСК «Солнечный» скончались три сестры: Елена (45 лет), Елизавета (29) и Виктория (33). Елена держала в «Солнечном» семейное ателье. Перед пожаром к ней пришли сестры – вместе они собирались выбрать подарок для матери. Незадолго до гибели Елена успела позвонить мужу и сообщить о пожаре. Он с работы ринулся к ней, а когда приехал, всё уже случилась. Вместе с сестрами Елена погибла в дыму.

Погибшие сестры: Виктория, Елизавета и Елена. Фото: соцсети

Выяснилась личность и четвертой погибшей. Елена, 51 год. Она пришла в ТСК за покупками. У нее остались муж и 19-летний сын. Недавно семья вернулась в Стерлитамак с отдыха в Сочи.

Расследование причин пожара в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке

Тушение крупного пожара в ТСК «Солнечный» заняло у МЧС почти четыре часа. Были привлечены значительные силы: 47 человек и 16 единиц техники. Сейчас спасатели ведут разбор завалов. Официальная причина случившегося пока устанавливается. На месте происшествия работают испытательно-пожарная лаборатория МЧС и следователи. Сейчас в больнице продолжают находиться пятеро пострадавших. Одного из них - женщину - ввели в медикаментозную кому. Четверо в состоянии средней степени тяжести.

- Медицинские работники оказывают помощь в полном объёме, в том числе и психологическую. Пока пострадавшие в состоянии стресса. Некоторые из них пытались помочь другим, вывести из охваченных огнём помещений, и пострадали сами. Мы обязательно поможем пострадавшим, все детали обговорили. Пожелали всем скорейшего выздоровления, - заявил мэр Стерлитамака.

Также в Стерлитамаке прошло внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

– Были заслушаны руководители соответствующих ведомств. Важно проанализировать, что привело к трагедии, и провести тщательное расследование с выработкой комплекса мер, чтобы трагедия не повторилась, – передали в экстренном ведомстве.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием ситуации.