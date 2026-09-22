Фото: соцсети

ПОЖАР В ТСК «СОЛНЕЧНЫЙ» В СТЕРЛИТАМАКЕ - ЧТО ИЗВЕСТНО

22 сентября в башкирском городе Стерлитамаке в четырехэтажном торговом центре «Солнечный» на улице Коммунистической произошел крупный пожар. Рассказываем, что известно о ЧП.

ПРИЧИНА ПОЖАРА В ТСК «СОЛНЕЧНЫЙ» В СТЕРЛИТАМАКЕ

Возгорание случилось днем, около 13:30, и, по данным МЧС, возникло на втором этаже комплекса. Причина пожара официально пока неизвестна, но его источником могло стать короткое замыкание из-за аварийного режима электрооборудования..

Судя по информации из соцсетей, не все люди успели покинуть комплекс до того, как разгорелся огонь. На фото с места происшествия видно, как оставшаяся внутри здания женщина вылезает через окно на третьем этаже, и её пытаются подхватить очевидцы, установившие лестницу на крышу небольшого грузовика. Еще одному человеку пришлось буквально выпрыгивать из окна. Очевидцы ловили его в покрывало.

Людей спасают из окон в ТЦ в Стерлитамаке. 22.9

ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ В ПОЖАРЕ В ТСК «СОЛНЕЧНЫЙ» В СТЕРЛИТАМАКЕ

В ЧП есть как пострадавшие, так и погибшие. На данный момент известно о четверых скончавшихся жертвах пожара, столько же находятся в больнице. В их числе есть подросток, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

- В ГКБ № 1 города Стерлитамака находятся три женщины и один подросток. Одна из них в тяжёлом состоянии в реанимации. Состояние трёх других, в том числе 27-летней девушки, выпрыгнувшей с высоты третьего этажа и 16-летней девочки, оценивается как средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, - пишет глава Минздрава.

По данным СМИ, среди погибших есть три сестры. 29 летняя Елизавета, 33 летняя Виктория, 45 летняя Елена пришли в ТЦ перед пожаром, чтобы купить подарок ко дню рождения для матери.

Огонь по ТЦ распространился быстро. Фото: соцсети

– На месте задействованы все экстренные службы города, принимаются все необходимые меры. Пожар локализован на площади 2,1 тыс. метров – передали в МЧС. Среди эвакуированных спасателями - 17 человек, в том числе один ребенок.

На месте также работают сотрудники МВД Башкирии. Туда съехались все ближайшие наряды полиции.

- Сотрудниками ГИБДД, а также патрульно-постовой службы принимаются меры для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка. Полицейские оказывают содействие другим экстренным службам в ликвидации возгорания, - рассказали в полиции.

Также на место пожара прибыла следственно-оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория. Специалисты будут устанавливать причину возгорания.

Пожар в ТСК "Солнечный". На месте прокуратура

ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА ПОЖАР В ТСК «СОЛНЕЧНЫЙ» В СТЕРЛИТАМАКЕ

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело из-за пожара в «Солнечном». Статья - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

- По завершении осмотра места происшествия будет назначен комплекс судебных экспертиз в целях установления причины возгорания и смерти людей, а также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте, - говорится в заявлении СК.

Проверку по факту пожара также организовала региональная прокуратура.

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