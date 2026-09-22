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НовостиПроисшествия22 сентября 2026 14:08

Приступили к разбору завалов: пожар в ТСК в Стерлитамаке ликвидирован

В МЧС по Башкирии сообщили о ликвидации пожара в ТСК в Стерлитамаке
Павел КРАЙНОВ
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

Экстренные службы сообщают о ликвидации пожара в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке. Как заявил с места начальник главного управления МЧС по Башкирии Владимир Горин, в тушении принимали участие 47 человек и 16 единиц техники.

- К сожалению, есть пострадавшие: 9 человек, из них 4 погибло. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России. На месте работает судебное экспертное учреждение, испытательно-пожарная лаборатория МЧС России, - заявил Владимир Горин.

О ликвидации пожара сообщил начальник главного управления МЧС по Башкирии Владимир Горин. Фото: МЧС по РБ

О ликвидации пожара сообщил начальник главного управления МЧС по Башкирии Владимир Горин. Фото: МЧС по РБ

На данный момент сотрудники пожарной охраны и другие экстренные службы проводят проливку и разбор конструкций здания.

Ранее о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей на пожаре сообщали в СУ СК по Башкирии.

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