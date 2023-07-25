Тайна длиной в 21 год и мания серийного убийцы: уфимские следователи рассказали об уголовных делах, которые потрясли всю Россию

Сыщики Денис Панфилов и Урал Рахматуллин рассказали о самых запоминающихся уголовных делах из своей практики. Фото: СК РБ

25 июля российские следователи отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия РФ. В преддверии этой знаменательной даты «Комсомолка» отправилась в один из относительно новых, но очень важных подразделений Следственного комитета – в 4 отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет. Здесь работают опытные сыщики, которые раскрывают самые сложные и запутанные преступления, произошедшие много лет назад. Впервые мы рассказываем подробности уголовных дел, которые в свое время потрясли и шокировали всю Россию.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕ ИМЕЕТ СРОКОВ ДАВНОСТИ

Заместитель руководителя 4 отдела по расследованию особо важных дел преступлений прошлых лет, майор юстиции Урал Рахматуллин пришел на работу в Следственный комитет в 2014 году.

– Мой отец много лет проработал следователем в МВД, поэтому с самого детства у меня был пример перед глазами. С ранних лет я хотел пойти по его стопам - выяснять и разбираться, допытываться до правды, наказывать преступников, – признается Урал Рахматуллин.

Урал Рахматуллин с детства равнялся на отца, который работал следователем в МВД. Фото: СК РБ

А начинал Урал Рахматуллин свою работу как сыщик «на земле» - после окончания университета сначала проработал в Следственном комитете Нефтекамска, потом перешел в следственное управление, где трудился в отделе процессуального контроля. А когда 5 августа 2019 года создали отделение по расследованию особо важных дел прошлых лет – сразу же попросился о переводе именно туда.

– Руководитель отделения – Ильфат Гдеонович Минниахметов – настоящая легенда в мире следствия, он расследует самые сложные преступления с 1991 (!) года. Конечно же, мне очень хотелось работать под его началом, и моя мечта сбылась, – признается Урал Рахматуллин.

Изначально в отделении работали всего 3 следователя, сейчас же это полноценный отдел со своим штатом опытных специалистов, который стабильно показывает высокие результаты в расследовании даже самых запутанных нераскрытых преступлений, долгие годы пылившихся на полках в архиве. Так, удалось выйти на след серийного убийцы в Янаульском районе, который душил и грабил стариков. Очень долгое время следователи не могли выйти на того, кто лишил жизни 6 человек, но кропотливая работа и современные возможности и методы следствия все же вывели на преступника. Сыщикам удалось доказать его причастность ко всем эпизодам расправы, и как бы убийца не отпирался – суд признал его виновным и отправил на пожизненное заключение. Или же дело «стерлитамакского инженера», который убил и расчленил двух женщин – следователям пришлось очень постараться, чтобы связать все события в единую логическую цепочку и выйти на истинного убийцу.

11 ЖЕРТВА СЕРИЙНОГО МАНЬЯКА

Одним из самых громких и запоминающихся уголовных дел в своей практике следователь Урал Рахматуллин называет убийство 16-летней девушки под Месягутово. Долгое время кровожадная, жестокая расправа над юной студенткой была покрыта мраком тайны, и лишь спустя 20 лет выяснилось, что Арина (имя изменено – Ред.) стала 11 жертвой знаменитого «Новоуральского потрошителя» Евгения Петрова.

Май 2001 года. 16-летняя Арина возвращалась домой после учебы в колледже домой в село Улькунды Мечетлинского района. От вокзала до Месягутово ее подбросил знакомый, а дальше девушка решила поймать «попутку» на трассе. По роковой случайности ее попутчиком стал один из самых жестоких и кровожадных серийных убийц современности – Андрей Петров, который изнасиловал, убил и надругался над десятью молодыми девушками от 8 до 18 лет. Арина стала тогда 11 жертвой маньяка, но выяснилось это только 20 лет спустя.

Как же так вышло, что убийца, орудовавший вообще в другом регионе, в тот майский день оказался в самой глубинке Башкирии? По словам самого Петрова, он ехал в Ашу, чтобы на ярмарке купить радиоприемник для своей «пятерки». Увидел на трассе молодую беззащитную девушку – и почувствовал жажду крови….

– У нас же есть подозрения, что в тот момент Петрова активно искали в Свердловской области. Выжившие жертвы активно давали показания, составлялись фотороботы. Убийца понимал, что его могут скоро вычислить, поэтому решил не «светиться» и искать жертв в соседних республиках, – отмечает Урал Рахматуллин.

Основным мотивом зверских убийств Петрова была похоть. Фото: "Честный детектив"

Что происходило дальше, напоминает сценарий какого-то извращенного фильма ужасов. Петров усадил Арину в свой автомобиль, отвез в лесополосу, где, угрожая ножом, сначала надругался над ней, а потом задушил. Уже бездыханную – несколько раз ударил ножом, потом привязал тросом к машине, вывез в поле и бросил тело там. 4 месяца девушка считалась без вести пропавшей, пока ее останки случайно не обнаружили местные жители. За долгое время, проведенное на жаре, тело сильно деформировалось, поэтому правоохранителям пришлось немало потрудиться, чтобы выяснить личность убитой. Зато удалось установить причину смерти – удушение (по перелому подъязычной кости), а также зафиксировать многочисленные ножевые ранения и следы волочения по земле, указывавшие, что преступление было совершено в другом месте.

Тогда следствие зашло в тупик – не было ни единой зацепки, кто же мог расправиться с юной беззащитной студенткой. Сравнить почерк преступника с теми убийствами, которые творились в соседнем регионе, также никому не пришло в голову…

КОГДА УБИВАЛ – ПРЕВРАЩАЛСЯ В ЗВЕРЯ

Как же удалось распутать это загадочное преступление? Как признается Урал Рахматуллин, основная заслуга здесь опять же принадлежит Ильфату Гдеоновичу Минниахметову, который постоянно возвращался к уголовному делу. А еще помог случай.

– В 2020 году к нам поступила оперативная информация, что к убийству может быть причастен Петров. Мы стали сравнивать почерк преступления и поняли, что он одинаковый – несовершеннолетний возраст жертвы (маньяк признавался, что ему проще находить общий язык именно с молоденькими девушками – Ред.), изнасилование, удушение и надругательство над трупами, а также привязывание тросом к машине и вывоз в безлюдное поле. Кстати, сам Петров позже признался, что именно после убийства в Башкирии он стал практиковать трос и в других своих преступлениях, – рассказывает сыщик. – Скорее всего, таким образом он просто не хотел пачкать салон машины и оставлять улики.

На допросе убийца признался, как расправился с жертвой и где спрятал тело. Фото: "Честный детектив"

В итоге следователи заново изучили десятки томов уголовного дела «Новоуральского потрошителя», после чего этапировали его из «Полярной совы», где тот отбывал наказание, в уфимский следственный изолятор для допроса.

– Я лично разговаривал с ним – такой же открытый, общительный, как и в многочисленных документальных фильмах. На удивление, не стал отпираться и сразу же во всем признался. Наверное, понял, что пожизненный приговор уже ничего не изменит, хотя до сих пор мечтает выйти на свободу по УДО. Конечно, он говорит, что раскаивается и что если выйдет, то больше никогда не будет убивать – но верится в это с трудом, – признается следователь.

Еще один вопрос, который до сих пор не дает покоя сыщикам – что пробудило зверя в Петрове? Почему он стал одним из самых жестоких и кровожадных серийных убийц в современной России.

– В отличие от многих маньяков, Петров родился в полной семье. Его никто не унижал и не издевался в детстве и юности, служба в армии тоже прошла относительно гладко. У него была гражданская жена и ребенок – сожительница уверяла, что никогда никаких странностей за Петровым не замечала. Тем не менее, главный мотив всех убийств – удовлетворение сексуальных потребностей. Петров не раз признавался, что именно в момент убийства испытывал настоящее наслаждение, – говорит Урал Рахматуллин.

В итоге суд Белокатайского района признал Евгения Петрова виновным в убийстве 16-летней Арины, но на общий приговор это никак не повлияло – он продолжит отбывать свой пожизненный срок в колонии «Полярная сова».

УБИЛА СЫНА РАДИ НОВОГО МУЖЧИНЫ

Следователь Денис Панфилов пришел в СК в ноябре 2017 года. За плечами – юридический вуз в Челябинске, практика общественного помощника и огромное желание раскрывать преступления.

– В Уфу я перевелся в июне 2021 года и сразу же попал в Отдел по расследованию преступлений прошлых лет. Мне показалось это действительно интересным: преступление совершалось 10, 20, 30 лет назад, и только сейчас по ниточке удается распутать клубок. Установить личность преступника, чтобы он, наконец, предстал перед судом, – признается Денис Панфилов.

Следователь Денис Панфилов признается, что история с убийством ребенка оказалась самой тягостной и запоминающейся. Фото: СК РБ

Одним из самых запоминающихся уголовных дел в своей практике следователь называет убийство, которое ошеломило жителей Башкирии в 2022 году. Убийство матерью собственного сына, которое она скрывала долгие годы.

Все произошло в июне 2001 года, когда по Баймаку пронеслась тревожная новость. «Пропал 11-летний Ильшат (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.). Уехал кататься на велосипеде и не вернулся домой» - такими объявлениями были обклеены все столбы и дома в Баймаке. Его мать – сотрудница детсада Гульнара Гайсина – рассказывала, что сын жил у бабушки с дедушкой и должен был прийти к ней в гости, но так и не появился.

– Гайсина воспитывала ребенка одна, без мужа. В какой-то момент у нее появился возлюбленный старше ее на 5 лет. Тот сразу обозначил, что заниматься воспитанием чужого отпрыска не горит желанием: мальчика часто шпыняли, упала успеваемость в школе, поэтому бабушка с дедушкой приняли решение забрать Ильшата к себе, - рассказывает Денис Панфилов. – Однако ребенок все равно продолжал тянуться к матери, что очень раздражало ее и ее сожителя. Там вовсю развивался роман, и мальчик им попросту мешал.

ХОТЕЛА УТОПИТЬ, НО ИСПУГАЛАСЬ СВИДЕТЕЛЕЙ

Уже позже на допросах Гульнара Гайсина будет утверждать: сожитель буквально вынуждал ее избавиться от сына, даже угрожал, что уйдет от нее, если та не решится на страшный шаг. Терять любимого мужчину ей не хотелось, поэтому и согласилась на его условия.

– Во время нашего разговора Гайсина рассказала, что пригласила сына пойти купаться на озеро. Думала там утопить его, а потом все представить как несчастный случай. Мальчик с радостью согласился – на его велосипеде они поехали на озеро, но уже по дороге женщина вспомнила, что обычно на берегу много отдыхающих, а значит, могут быть свидетели. Тогда она заявила сыну, что нужно заехать в лес – мол, вечером будет баня, и надо нарвать веников, – рассказывает следователь.

Долгие годы мальчик числился без вести пропавшим. Фото: СК РБ

В лесу ничего не подозревающий Ильшат начал рвать веники, тем временем мать, дождавшись, пока ребенок повернется к ней спиной, накинула ему на шею заранее приготовленный пояс от халата и начала душить. Убедившись, что мальчик не дышит, оттащила тело в кусты и поехала домой. Дома, по словам Гайсиной, ее встретил сожитель и поинтересовался – закопала ли она тело. А услышав отрицательный ответ, отправил обратно в лес. Вот только земля оказалось слишком твердой и тяжелой, поэтому женщина просто закидала тело ветками, закинула велосипед в кусты, после чего отправилась домой. На следующее утро, когда к ней пришли обеспокоенные родственники, Гульнара Гайсина заявила, что сын к ней не приходил, и она понятия не имеет, где он может находиться. Удивительно, но один из соседей тогда заявил, что видел в день пропажи Ильшата рядом с домом матери, но на его слова тогда никто не обратил внимания.

СЛУЧАЙНО ПРОБОЛТАЛСЯ ОБ УБИЙСТВЕ РОДСТВЕННИКУ

Долгих 16 лет Ильшат числился без вести пропавшим. За это время его мать побывала на телевидении, где в программе «Жди меня» обливалась слезами и повторяла, что верит – сыночек обязательно вернется домой. А вот без камер, перед близкими и друзьями вела себя максимально хладнокровно, будто и вовсе не переживала о пропаже сына. Когда приходили с повторными опросами следователи, выдвигала версию, что Ильшата мог сбить автомобиль, а водитель просто увез тело, чтобы скрыться от ответственности.

На передаче "Жди меня" Гайсина изображала убитую горем мать. Фото: скрин передачи "Жди меня"

Лишь в 2017 году в лесу грибник случайно наткнулся на останки ребенка и сообщил в полицию. Генетическая экспертиза, проводившаяся в Казани, подтвердила, что череп принадлежит пропавшему Ильшату. Сама Гайсина с мужем уже тогда переехали в Уфу и воспитывали двоих детей. На новость о страшной находке женщина отреагировала спокойно: надо жить дальше…

– До сих пор удивительно, почему останки ребенка так долго никто не находил. Лесополоса совсем небольшая, рядом поле, местные постоянно приходили сюда за грибами, заготавливать веники. Однако целых 16 лет мальчик числился без вести пропавшим, – удивляется Денис Панфилов.

Как же удалось выйти на след убийцы? Помог случай: в 2022 году супруг Гайсиной распивал алкоголь вместе со своим родственником и проболтался, что именно его супруга расправилась с сыном. Так информация дошла и до правоохранительных органов, что в итоге стало переломным моментом в раскрытии преступления.

– После очередного допроса Гайсина написала явку с повинной. В какой-то момент она поняла, что просто так от нее не отстанут. Не каждый может выдержать такое давление – проверка на полиграфе, постоянные опросы, обыски, осмотры, мы понимали, что нам нужны дополнительные доказательства, так что продолжали искать… В конце концов, человек жил с этим долгие годы и все равно переживал по-своему. Она сама честно призналась: просыпаюсь – думаю об этом, засыпаю – снова думаю, но при этом пыталась жить нормальной жизнью, – отмечает следователь.

Что же касается супруга Гайсиной, то все обвинения жены в подстрекательстве и пособничестве мужчина решительно отверг. По словам Равиля Гайсина, он долгое время действительно не подозревал о случившемся, пока жена сама случайно во всем не созналась. Правда, сразу предупредила – обратишься в полицию, обвиню во всем тебя, не отвертишься…

Удивительно, но в небольшом лесу, где постоянно ходят грибники, никто не заметил место захоронения ребенка. Фото: СК РБ

В итоге суд присяжных единогласно признал 52-летнюю Гульнару Гайсиной виновной в убийстве своего сына, поэтому ближайшие 12 лет она проведет в тюрьме. Что касается его супруга, присяжные его оправдали – мол, мало ли что можно сказать, неужели все нужно расценивать как прямой призыв к действию. Сторона обвинения с таким вердиктом не согласилась и подала на апелляцию, но и новый состав судей оставил приговор без изменений.

– Если честно, это уголовное дело оставило довольно тягостное впечатление – всегда, когда речь идет о преступлении над ребенком, переживаешь это. Одновременно испытываешь облегчение, что, наконец, в этой запутанной истории спустя 21 год все же поставлена окончательная точка, – признается Денис Панфилов.

«КП-Уфа» поздравляет всех следователей с профессиональным праздником и желает удачи в раскрытии самых запутанных преступлений.