Задушила сына и 20 лет называла его пропавшим: в Башкирии суд отправил за решетку героиню «Жди меня»

Гульназ задушила сына поясом от халата в лесу и спрятала тело Фото: соцсети

3 ноября Баймакский суд Башкирии огласил приговор местной 52-летней почтальонше, которая задушила своего сына, спрятала его труп и скрывала свое преступление больше 20 лет. И хотя женщина на допросах у следователей утверждала, что пошла на этот страшный шаг из-за требований сожителя, который не хотел воспитывать чужого ребенка, в итоге суд оправдал мужчину. Подробности – в материале «Комсомолки».

ЗАДУШИЛА ПОЯСОМ И ПРИКОПАЛА ТЕЛО В ЛЕСУ

Судебное заседание проходило в формате суд присяжных. Во время заседания, Гульназ А. (имя изменено – Ред.), обливаясь слезами, рассказывала, что родила сына рано, а его отец никогда не принимал участие в жизни ребенка.

Вскоре Гульназ познакомилась с мужчиной, привела его домой, а после родила ему ребенка. Как утверждает сама женщина, ее возлюбленный с первых дней не принял пасынка и не раз предлагал отдать его на воспитание родителям. Мол, есть же у нас ребенок, а старший нам не нужен. А потом и вовсе пригрозил жене – или ты расправляешься со своим сынком, или между нами все кончено.

Во время следственных действий женщина показала, как убивала сына Фото: Следком Башкирии

В 2001 году Гульназ А. завела своего 11-летнего сына в лес, под предлогом нарвать веников для бани, а сама задушила его халатом от пояса, после чего прикопала труп. Позже женщина заявила, что ее сын пропал без вести. Изображая убитую горем мать, она лично расклеивала объявления с фотографией Ильназа (имя изменено – Ред.) и даже отправилась в Москву на передачу «Жди меня», где вещала про надежду увидеть любимого сыночка живым.

КОСТИ НАШЛИ СПУСТЯ 16 ЛЕТ

В 2017 году грибник, забредя в лесопосадку под Сибаем, обнаружил человеческий череп и кости. Экспертиза ДНК показала, что останки принадлежат пропавшему Ильназу. Но несмотря на все усилия следователей выйти тогда на след убийцы не вышло. И лишь спустя 5 лет сыщики снова опросили свидетелей, провели новые экспертизы и поняли, что к убийству ребенка причастна его мать. Исследование на полиграфе подтвердило их предположение, да и сама почтальонша, уже устав скрываться, призналась в содеянном.

В итоге Гульназ А. признали виновной в убийстве сына и отправили ее в колонию общего режима на 12 лет. А вот ее мужа, которого обвиняли в пособничестве и подстрекательстве на убийство, в итоге оправдали, посчитав, что нет доказательств его причастности.

С данным приговором суда уже не согласились следователи и прокуратура, которые планируют его обжаловать в апелляционном порядке.

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