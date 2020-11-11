Привязал труп тросом к своей машине: как «Новоуральский потрошитель» убивал свою 11 жертву из Башкирии

Евгений Петров спустя 19 лет признался в убийстве студентки из Башкирии Фото: СК РФ

В республиканском следственном комитете рассказали подробности жесткого убийства, совершенного 19 лет назад серийным маньяком Евгением Петровым, известным под прозвищем «новоуральский потрошитель». 11 жертвой маньяка стала 16-летняя студентка из Дуванского района – долгие годы ее родные и следователи не теряли надежды найти преступника, и вот, наконец, все встало на свои места.

ПРОПАВШУЮ СТУДЕНТКУ ИСКАЛИ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Все началось с того, что в мае 2001 года в полицию поступило сообщение о пропаже 16-летней жительницы Дуванского района. Девушку искали несколько месяцев, пока ее обезображенное тело в сентябре того же года не нашли случайные прохожие в лесополосе неподалеку от села Улькунды, куда и направлялась студентка в тот злополучный день своей пропажи.

Несмотря на все старания правоохранительным органам убийцу найти не удалось. Долгих 19 лет уголовное дело пылилось в архиве, пока в 2020 году следователи снова не принялись его изучать.

- Следователи вновь допросили свидетелей и родственников убитой, а также изучили материалы уголовного дела. В итоге после долгой кропотливой работы внимание следователей привлекла серия из 10 убийств, сопряженных с изнасилованиями, совершенных в Свердловской области в период с 1998 по 2003 годы. Преступник – 45-летний житель Свердловской области Евгений Петров был осужден в 2005 году и приговорен к пожизненному заключению в колонии строго режима в ЯНАО, - рассказали в региональном Следкоме.

Сыщики сразу отметили, что способ убийства и почерк преступника был очень похож на то, как действовал убийца 16-летней студентки. С девушкой расправились в лесополосе возле трассы, да и до дома, где жил убийца, было всего несколько часов езды на машине.

ПРЕДЛОЖИЛ ПОДВЕЗТИ, ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫВЕЗ В ЛЕС И ЗАДУШИЛ

После проведения всех следственных действий была установлена причастность «новоуральского потрошителя» к убийству девушки, да и сам Евгений Петров не стал отпираться и признался в содеянном.

Маньяк рассказал, что днем 12 мая 2001 года он ехал через село Месягутово и возле автовокзала заметил одинокую молодую девушку и предложил ее подвезти. Студентка с радостью согласилась, тогда преступник вывез ее в лес, где, угрожая ножом, сначала изнасиловал, а потом задушил свою жертву. Но и этого душегубу показалось мало: он несколько раз ударил уже бездыханное тело ножом, после чего привязал труп буксировочным тросом к своей машине, отвез вглубь леса, после чего поспешил скрыться. Там несчастная пролежала пять месяцев, прежде чем ее нашли случайные прохожие.

- Жителю Новоуральска Евгению Петрову предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования и закрепление доказательств. На время следствия подозреваемый переведен в уфимское СИЗО, - добавили в ведомстве.

Напомним, что за «новоуральским потрошителем» уже числится слава одного из самых жестоких серийных маньяков современности. Евгений Петров надругался и убил 10 несовершеннолетних девушек, некоторые тела после сжег. Лишь двум жертвам удалось выжить – они-то и описали портрет преступника, по которому его нашли и в 2005 году осудили на пожизненное заключение в колонии строгого режима в ЯНАО.