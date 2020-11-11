11 жертвой «Новоуральского потрошителя» стала пропавшая 19 лет назад студентка из Башкирии

Серийный маньяк спустя 19 лет признался в убийстве 17-летней студентки из Башкирии Фото: Передача «Честный детектив»

Знаменитый серийный маньяк, известный по прозвищу «Новоуральский потрошитель», отбывающий пожизненный срок в колонии строгого режима за изнасилование и убийство десяти девочек, неожиданно признался еще в одном своем преступлении. Евгений Петров (так зовут маньяка) рассказал следователям, что в сентябре 2001 году расправился еще с одной девушкой – 17-летней студенткой из Мечетлинского района Башкирии. Тогда истерзанное тело молодой студентки со следами насильственной смерти нашли случайные прохожие в поле, в километре от автодороги Бирск-Сатка. Все эти годы родные девушки и следователи не теряли надежды найти жестокого убийцу, и когда казалось, что уже нет никакой надежды, 45-летний серийный убийца признался в содеянном.

- Была проведена большая работа как следователей из Башкирии, так и Свердловской области, в результате чего удалось установить причастность Петрова к убийству студентки, - рассказал собственный источник «Комсомолки». - Уже даны признательные показания.

Напомним, что «Новоуральский потрошитель» Андрей Петров прославился на всю Россию, когда с 1998 по 2003 год изнасиловал и убил десять девочек. Своих жертв новоуральский маньяк искал по всей Свердловской области – первой жертвой стала школьница из Невьянска, ее тело позже нашли неподалеку от автомобильной трассы. Далее там были обнаружены еще девять истерзанных тел несовершеннолетних девочек, и лишь двум удалось по счастливой случайности вырваться из рук маньяка. У извращенца была характерная черта - некоторых своих жертв он сжигал.

По их описаниям оперативникам удалось выйти на преступника – при обыске у него обнаружили сережки одной из убитой. Андрею Петрову предъявили обвинение и заключили под стражу. В 2005 году суд Нижнего Тагила приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима в ЯНАО. И вот спустя многие годы список жертв продолжает пополняться.

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