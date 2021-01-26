«Новоуральского потрошителя» будут судить за убийство 16-летней девушки в Башкирии

фото: СК РБ

Евгения Петрова, более известного как «Новоуральский потрошитель», будут судить за очередное, 11-е по счету убийство. Жертвой маньяка стала 16-летняя жительница Дуванского района Башкирии. Он расправился с девушкой еще в 2001 году. Причастность Петрова к этому преступлению смогли установить следователи из отделения по расследованию особо важных дел.

– В мае 2001 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 16-летней жительницы Дуванского района. 7 сентября 2001 года ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве в нескольких километрах от села Улькунды, куда в тот день и собиралась потерпевшая, – рассказали в СК Башкирии.

Тогда это преступление раскрыть не удалось. В 2020 году следователи вернулись к делу. Они проанализировали аналогичные происшествия прошлых лет, и их внимание привлекла серия из десяти убийств и изнасилований девочек на территории Свердловской области с 1998 по 2003 годы. В 2005 году за все эти преступления к пожизненному сроку был приговорен житель Новоуральска 30-летний Евгений Петров.

– Способ совершения преступлений, личность потерпевших и почерк преступника имел много общего с убийством девушки в Башкортостане, кроме того, все преступления также были совершены в лесном массиве вблизи автодороги, а само место преступления находилось в нескольких часах езды на автомобиле от места жительства злоумышленника, – пояснили в следственном органе.

На допросе у следователя Петров во всех признался – именно он в 2001 году убил 16-летнюю девушку из Башкирии. И вот как это было. 12 мая маньяк ехал на своей «пятерке» через село Месягутово. Около местного автовокзала он заметил потенциальную жертву и предложил подвезти ее. Та согласилась. Убийца вывез девушку в лес, где, угрожая ножом, изнасиловал, а затем убил. Когда несчастная скончалась, он еще несколько раз ударил ее ножом.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Когда его вручат отбывающего пожизненное заключение Петрову, дело направят в суд.