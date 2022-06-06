Почтальонша из Башкирии 21 год скрывала, что из-за любви к мужчине убила своего маленького сына

Фотография пропавшего мальчика разлетелась по всем сибайским газетам

«Пропал Ильмир Алимаев (здесь и далее все имена изменены. – Ред.). 11 лет. Рост 147 см, худощавого телосложения, монголоидный тип лица, волосы темные прямые, глаза темно-карие, губы тонкие. Утром 27 июня 2001 года вышел из дома с велосипедом, и с тех пор его местонахождение до сих пор неизвестно. Если вы располагаете сведениями о пропавшем ребенка, просьба немедленно сообщить в милицию», - в 2001 году такое сообщение появилось во всех башкирских газетах. Объявления о пропаже с фотографией четвероклассника висели практически на всех столбах и остановках небольшого города Сибая. Поиски проводились в других городах Башкирии, но никаких зацепок, где бы мог находиться маленький мальчик, не было…

Разгадка загадочного исчезновения случилась неожиданно. Спустя 16 лет останки ребенка, закопанные в земле, обнаружил местный житель, пришедший в лес за грибами. Генетическая экспертиза показала, что это Ильмир. Причина смерти – убийство. Следователи тяжело вздохнули – на 99% «глухарь».

На допросе Гульназ чистосердечно призналась, что сделала с ребенком. Фото: скрин Следкома РБ

Тогда в 2017-м ничего установить не удалось, но вот в разговорах с родителями ребенка что-то все-таки показалось странным. Это необъяснимое чувство не отпускало следователей, и они периодически возвращались к матери пропавшего с новыми расспросами, постоянно подмечая новые детали.

И вот только в 2022 такая скрупулезная и скучная работа внезапно привела к настоящему прорыву. Женщина как обычно налила гостям чай, но внезапно на полуслове разрыдалась и призналась – это она. 21 год она держала страшную тайну, мучилась по ночам, но всеми мыслями пыталась забыть о той страшной ночи, когда лично и осознанно повела своего сына прямой дорогой к смерти. А все это из-за большой любви к мужчине, который не принимал ее ребенка. Для личного ей пришлось сделать страшный выбор.

«ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТОТ РЕБЕНОК?»

Гульназ Алимаева родила своего первенца довольно рано, когда ей было 20 лет. О настоящем отце ребенка ничего не известно: как вскользь упоминала женщина в беседе со следователями, он совершенно не интересовался сыном и не принимал участия в его воспитании, поэтому все заботы о ребенке легли на молодую женщину в одиночку. Родители Гульназ, как могли, жалели дочь и часто забирали внука погостить к себе.

Все изменилось в 2000 году, когда Гульназ встретила свою новую любовь. Ренат был старше своей избранницы на 10 лет. Вскоре они съехались и стали жить вместе.

Играть роль заботливого отца в планы Рената, отнюдь, не входило, тем более что вскоре у пары родился совместный ребенок. Мальчик сильно раздражал мужчину, о чем он постоянно напоминал своей жене, и даже несколько раз предлагал Гульназ отдать сына на воспитание своим родителям – мол, зачем тебе этот ребенок? Своих детей будем воспитывать, а этот нам не нужен, одни проблемы от него.

Далее показания расходятся. По словам женщины, позже якобы у ее любимого возник еще более коварный план – он предложил жене… убить своего сына, после чего заявить о его пропаже. Позже на допросах у следователей она будет рассказывать, что супруг угрожал ей своим уходом и побоями, если она ослушается, поэтому была вынуждена согласиться на его требования. Мужчина же это отрицает.

ЗАДУШИЛА ПОЯСОМ ОТ ХАЛАТА И ЗАКОПАЛА В ЛЕСУ

А вот картина убийства ясна до мелочей. В то роковое утро 27 июня 2001 года Ильмир гостил в гостях у бабушки с дедушкой. Часов в 11 утра ребенок засобирался домой, пообещав заглянуть еще на днях. Ильмир сел на свой зеленый велосипед «Урал», помахал на прощание и покатил в сторону дома. Больше живым внука бабушка с дедушкой не видели.

Как позже рассказала на допросе сама Гульназ Алимаева, сын благополучно добрался до дома. Мать встретила его на улице и предложила поехать с ней в лес, чтобы набрать березовых веников для бани. Ничего не подозревающий Ильмир с радостью согласился – мать не часто баловала его своим вниманием, и провести лишний час с ней наедине было настоящим счастьем для малыша.

На следственном эксперименте женщина показала, как именно она душила мальчика. Фото: скрин Следкома РБ

- В лесу он стоял ко мне спиной. Я подошла сзади и задушила его поясом от халата, а потом пошла домой. Дома меня муж спросил: «Ну, как?». Я ответила, что убила его. Муж спросил, закопала ли я его, я ответила, что нет. Тогда он дал мне лопату и сказал: «Иди и закопай», — еле слышно рассказывала на следственном эксперименте Гульназ и показывала следователям как именно расправлялась с сыном, так и не разу даже не назвав его по имени.

Велосипед и обувь мальчика женщина спрятала подальше в кустах, а халат и пояс, которым душила, вечером сожгла в бане. А на следующий день – отправилась в милицию писать заявление о пропаже сына.

ИСКАЛА СЫНА НА ПРОГРАММЕ «ЖДИ МЕНЯ»

Удивительно, но после совершенного преступления женщине удалось убедительно играть роль убитой горем матери. Тогда муки совершенного ее не донимали. Обливаясь слезами, она легко часами просиживала в кабинетах милиции, где умоляла найти ее «любимого сыночка». А в январе 2003 даже отправилась в Москву, на телепередачу «Жди меня».

- Мы до сих пор все в шоке. С виду такая приличная женщина, мы же все так переживали, сочувствовали ей… Как вообще совести только хватило на передаче говорить, что она любит сына и верит, что он найдется живым? У нас в голове просто такое не укладывается! – до сих пор не могут поверить в случившееся местные жители.

Гульназ даже приходила на передачу "Жди меня", где со слезами говорила о своем пропавшем сыне

Уголовное дело по пропаже школьника несколько лет пылилось на полках у следователей. Сыщики не могли найти ни одной зацепки, куда же мог подеваться мальчик. Рассматривались самые разные версии – от похищения до несчастного случая. Что с Ильмиром расправилась его собственная мать – даже никому и не могло прийти в голову. Женщина всех смогла убедить, что в то утро так и не дождалась сына домой.

НА ДОПРОСЕ МУЖ СРАЗУ УКАЗАЛ НА ЖЕНУ

Летом 2017 года, когда житель Баймакского района отправился в ближайший лес за грибами и наткнулся на человеческий череп и кости, после чего сразу обратился в полицию. Криминалисты отправили кости на экспертизу ДНК в Казань и выяснили, что останки принадлежат пропавшему четверокласснику.

В этом лесу женщина закопала сына и спрятала его вещи. Фото: скрин Следкома РБ

Сама Гульназ и ее к тому времени уже официальный супруг перебрались из Сибая в Уфу, где преспокойно жили и воспитывали уже двоих детей. Женщина работала почтальоном и, казалось, уже не вспоминала про своего пропавшего сына.

Свидетелей не было, каких-то зацепок против матери или ее супруга тоже не находилось. Причину смерти по обнаруженным останкам также установить не удалось. Казалось бы, уголовное дело так бы и осталось лежать нераскрытым и пылиться в архиве следкома. Если бы не признание самой женщины, наверняка судьба пропавшего так и осталась тайной.

К слову, на допрос после открывшихся новых обстоятельств сразу позвали и того самого мужчину - 62-летнего Рината. Тот долго отпираться не стал и указал на свою 52-летнюю жену. И теперь Гульназ еще надо постараться доказать, что она поступила так под принуждением, а не просто по своей воле.

Все родные женщины сейчас в настоящем шоке и замкнулись в себе. Все эти годы они продолжали верить, что Ильмир потерялся, его куда-то увезли, и он все еще живой, просто не помнит своего прошлого. Но реальность, как оно часто бывает, оказалась жестокой.

ОФИЦИАЛЬНО

Так или иначе, сейчас супруги находятся в следственном изоляторе. Им предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, а также подстрекательство и пособничество в его совершении. Расследование уголовного дела продолжается.

- В настоящее время с подозреваемыми проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, - отметили в пресс-службе регионального следственного комитета.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.