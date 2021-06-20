Башкирские следователи раскрыли подробности зверств «новоуральского потрошителя»

На фото: Евгений Петров// СКР РБ

На днях Салаватский межрайонный суд Башкирии вынес приговор 45-летнему жителю города Новоуральск Евгению Петрову. Серийный маньяк и убийца девушек-подростков больше известный как «новоуральский потрошитель», к пожизненному сроку получил еще 12 лет. Суд признал его виновным в убийстве 16-летней жительницы Дуванского района – преступление он совершил еще в мае 2001 года. Свою вину изверг признал, в том числе, под тяжестью доказательств, добытых следователями из Башкирии.

К слову, ранее Евгений Петров был приговорен к пожизненному заключению – на его счету 11 жестоких убийств.

Следком по Башкирии раскрыл некоторые подробности убийства девушки, произошедшего 20 лет назад в Дуванском районе республики.

По данным пресс-службы СКР по Башкирии, 16-летняя девушка бесследно пропала в мае 2001 года. 7 сентября того же года ее обнаружили в лесу около деревни Улькунды Дуванского района с признаками насильственной смерти. Известно, что именно в этот населенный пункт собиралась ехать несчастная. Установить подозреваемого в жестокой расправе над девушкой тогда не удалось. На след «новоуральского потрошителя» следователи вышли лишь в 2020 году.

Как удалось установить следователям, днем 12 мая 2001 года Евгений Петров проезжая через село Месягутово увидел на автовокзале 16-летнюю девушку. Изверг предложил подвезти ее, на что та согласилась. Затем маньяк отвез несчастную в лес, где, угрожая ножом изнасиловал, а затем и убил. После этого он привязал тело буксировочным тросом к машине и вывез в глубь леса и скрылся.