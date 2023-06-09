фото: МЧС РБ

Сегодня, 9 июня, в Уфе около девяти часов вечера вспыхнул крупный пожар. В одном из зданий склада на улице Малой Силикатной рядом с железнодорожными путями на вокзале загорелась цистерна – по предварительной оценке, вспыхнуло около 60 кубометров горюче-смазочных материалов. Об этом сообщило МЧС Башкирии.

фото: соцсети

Сейчас на месте происшествия по повышенному рангу работают пожарные. К складу стянулись 17 единиц техники, пожарный поезд и катер.

- По предварительной информации пострадавших, погибших нет. Причина пожара устанавливается, - передали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

Столб черного дыма от крупного пожара видно буквально со всех частей Уфы и ее пригорода. Местные жители делятся фотографиями как с места происшествия, так и за десятки километров от него.

фото: соцсети

фото: соцсети

Обновление 22:40: Минздрав Башкирии сообщил, что при возгорании один человек тяжело пострадал. Его госпитализировали.

Обновление 22:53: на месте пожара находится мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он записал оттуда видео.

Обновление: 22:58: площадь пожара достигла 500 квадратных метров, по оценке МЧС.

Обновление: 22:13: пожар прокомментировали в РЖД. Там рассказали, что возгорание случилось на территории, принадлежащей компании «Уфа-Хим».

фото: МЧС РБ

Обновление 23:35: Сейчас пожар тушат 114 человек, 30 единиц техники и поезд. Возгорание локализовали на площади в 500 кв. м.

Обновление 0:05: МЧС объявило о ликвидации открытого горения.