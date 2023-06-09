Мэр Уфы Ратмир Мавлиев лично прибыл на место крупного пожара возле ж/д вокзала

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев лично прибыл на место крупного пожара возле железнодорожного вокзала. Глава администрации столицы Башкирии опубликовал видео с места ЧП на своей личной странице в социальных сетях.

– Дорогие уфимцы! К большому сожалению, у нас сегодня неприятная ситуация произошла. Все службы на месте. Все работаем, занимаемся ликвидацией. В ближайшее время сообщим информацию, – заявил сити-менеджер.

Напомним, пожар на складе по улице Малой Силикатной произошел около девяти часов вечера 9 июня: там загорелась цистерна с 60 кубометрами топлива. Дым от огня поднялся настолько сильный, что его было видно из каждого района Уфы и даже за городом. МЧС привлекло к тушению 17 единиц техники, а также пожарный поезд и катер. Тушение пока продолжается. Минздрав Башкирии сообщил, что в результате инцидента пострадал один человек. Пациент доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.