Что известно о погибших в автобусе, разбившемся в Благоварском районе Башкирии

Молодые люди находились в салоне автобуса, который попал в аварию Фото: соцсети

Сегодня в Благоварском районе Башкирии, неподалеку от села Кашкалаши произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим в Уфу. В маршрутке находились более 20 пассажиров: шестеро из них погибли, еще 13 остаются в больнице. За жизнь четверых пострадавших сейчас борются врачи. Узнали, кто погиб в этой страшной аварии и что о них известно в настоящий момент.

«ВСЯ ЖИЗНЬ БЫЛА ВПЕРЕДИ»

22-летняя жительница села Языково Рената В. недавно окончила колледж и поступила в университет. Знакомые погибшей рассказывают, что девушка собиралась замуж и в это роковое утро ехала в Уфу, чтобы выбрать себе свадебное платье. Ее 55-летняя соседка Венера С., с которой они жили на одной улице, везла дочь в Уфу, чтобы подавать документы в вуз. Дочь выжила, а сама женщина погибла.

Всю переднюю часть автобуса со стороны пассажиров буквально смяло. Фото: МЧС по РБ

- У меня в этой аварии погибли двое соседей. Рената, 22 года – девушка только жизнь начала. Венера везла дочку в Уфу поступать! И когда вы говорите – не судите водителя – вы скажите дочери, что она мать потеряла, а сама в больнице! А матери скажите, что она потеряла дочь! – скорбит соседка погибших Наталия Ф.

- Очень, очень жаль Венеру. Даже до пенсии не доработала, ушла в расцвете сил. Детям сил и терпения – очень тяжело такую добрую и красивую маму потерять… - сокрушается знакомая Венеры С. Роза С.

Еще один погибший в ДТП – 20-летний житель деревни Домбровка Дмитрий Д. Знакомые парня отзываются о парне, как о добродушном весельчаке, который всегда был готов прийти на помощь. Его мать до сих пор не может поверить, что ее сына больше нет: с убитой горем женщиной сейчас работают психологи МЧС.

Дмитрий П. совсем недавно вернулся из армии. Фото: соцсети

- Эх, Димка. Ведь совсем еще молодой, вся жизнь впереди была. Недавно же только из армии вернулся! Спи спокойно, друг, - соболезнуют в соцсетях друзья погибшего.

О двух других погибших пассажирках автобуса, к сожалению, известно не так много. В списках погибших значится, что скончалась жительница деревни Староусманово – Айсылу П. 1965 года рождения, уфимец Руслан К. 1990 года рождения, а также уфимка София Б. 1963 года рождения.

«ВОДИТЕЛЬ НОРМАЛЬНЫЙ, А АВТОБУСЫ ВСЕГДА БИТКОМ»

А вот 27-летний водитель пассажирского автобуса Ford Transit не только выжил, но и отделался лишь испугом. По словам водителя, он слишком поздно заметил «КамАЗ», двигавшийся вдоль обочины, прикрывая дорожных рабочих, наносящих разметку – поэтому столкновения было не избежать. На защиту водителя встали некоторые местные жители, которые часто с ним ездили в Уфу.

Автобус буквально протаранил грузовик на обочине. Фото: МЧС по РБ

- Много раз с Азатом ездил. Нормально он водит, не без косяков, но и неагрессивно. Некоторые водители «Уфалайн» ездят куда агрессивнее. Но! Автобусы всегда битком! Иногда встать негде, двери не закрываются из-за количества народу. А почему? Потому что автобусов мало. Если б все ехали сидя, жертв было бы меньше, - отмечает Владислав А.

- Диспетчера грубые, обрывают звонок на полуслове, никогда до конца не выслушают. Водители набивают салон автобуса битком. Несколько раз пыталась возмутиться по поводу перевоза стоящих пассажиров. Всегда в ответ грубость и хамское возражение. Даже сами пассажиры поддерживают водителя, мол, «всем ехать надо». Надеюсь, эта трагедия послужит уроком на будущее! – возмущается Флюра М.

Также многие комментаторы подчеркивают, что на улице была сильная жара, а это сильно влияет на состояние водителя. Аналогичной версии придерживается и экс-главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов.

— Летом с наступлением высоких температур воздуха, совпадающим с высокой интенсивностью движения в период отпусков, и ранее случались аварии с весьма тяжелыми последствиями. Летний зной все же сказывается на физиологическом состоянии водителей. Также считаю необходимым при проверке по факту ДТП обратить внимание на должное обеспечение безопасности при проведении дорожных работ, — заявил Гильмутдинов.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас по факту смертельного ДТП с 6 погибшими следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также свою проверку организовала и республиканская прокуратура.

- Следователям предстоит проверить техническое состояние транспортных средств, оценить тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавшим, а также дать юридическую оценку работникам компании-перевозчика на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, - отметили в пресс-службе регионального СК.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибших в аварии.