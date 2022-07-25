Гильмутдинов назвал одну из версий ДТП с автобусом в Благоварском районе Башкирии

Бывший главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов предположил, из-за чего могло произойти ДТП с шестью погибшими в Башкирии.

Утром 25 июля стало известно о том, что в Благоварском районе Башкирии столкнулся пассажирский автобус и грузовик рабочих, которые наносили на асфальт разметку. В результате ДТП погибли шесть человек и еще около 10 получили травмы.

Бывший главный гаишник Башкирии, а теперь депутат Госдумы Динар Гильмутдинов высказался о резонансной аварии. По мнению Гильмутдинова, сотрудникам ГИБДД стоит проверить, при каких условиях проводились дорожные работы на участке.

Также депутат Госдумы отметил, что летняя жара сказывается на физиологическом состоянии водителей. Эту теорию подтверждает печальная статистика ДТП в Башкирии на прошлой неделе – за семь дней погибли 16 человек.