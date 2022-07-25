СК и МВД возбудили уголовные дела из-за ДТП с автобусом в Башкирии, где погибли шесть человек

фото: МЧС РБ

Следственный комитет и МВД Башкирии возбудили уголовные дела об оказании небезопасных услуг со смертельным исходом и нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, из-за ДТП с автобусом в Благоварском районе, где скончались шесть человек. Об этом сообщили пресс-службы правоохранительных ведомств.

СК завел дело по факту аварии, а МВД – конкретно против 27-летнего водителя автобуса. Сейчас он задержан и находится в районном отделе полиции.

Напомним, крупная авария случилась около 11:00 25 июля. На 1413 километре трассы М5 рядом с селом Кашкалаши микроавтобус Ford Transit врезался в «КамАЗ» дорожных рабочих, которые наносили разметку. В салоне пассажирской машины, которая ехала из Языково в Уфу, находились около двадцати человек. Шестеро из них погибли на месте, еще 17 – получили травмы. ДТП прокомментировал глава республики Радий Хабиров. «КП-Уфа» выяснила, кто осуществлял перевозку пассажиров.