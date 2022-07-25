ДТП с автобусом в Благоварском районе Башкирии: что известно на данный момент

Фото: МВД по РБ

Сегодня утром в Благоварском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором погибли 6 человек, еще 13 госпитализированы. Собрали последнюю информацию об аварии, которая известна на данный момент.

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО

Как сообщили в ГИБДД Башкирии, авария произошла примерно в 10.40 на трассе М-5, неподалеку от села Кашкалаши. Пассажирский микроавтобус Ford Transit протаранил «КамАЗ», стоящий на обочине. Как утверждает сам 27-летний водитель автобуса Азат Сафаргалеев, который сам чудом выжил в аварии, он заметил грузовик в самый последний момент. Мол, дорожные рабочие наносили разметку, но забыли выставить предупреждающие конусы перед «КамАЗом».

Впрочем, местные жители утверждают, что дорожные работы на трассе проводятся далеко не первый день, и опознавательные знаки тоже выставлены.

- Почему из-за дорожников то авария? Там знаки выставили за километр вперед! Какой еще надо знак выставить, чтобы было видно? Там ремонт не первый день идет, - утверждает Саула М.

Фото: МВД по РБ

В итоге основной удар пришелся на сторону пассажирскую сторону – автобус буквально смяло. 5 человек от полученных травм скончались на месте, шестой скончался чуть позднее. Еще 13, из которых трое несовершеннолетних, сейчас везут в районные и республиканские больницы.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОСТРАДАВШИХ

Как доложили Радию Хабирову, на место происшествия выехали 10 бригад скорой помощи, а таже 2 бригады санавиации и лично – министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

- Все пострадавшие доставлены в Чишминскую и Языковскую центральные районные больницы и в Уфу. Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней тяжести. Из них один 15-летний ребенок, его с переломами и сотрясением мозга сейчас везут в РДКБ в Уфу, - доложил первый заместитель главы Минздрава Азат Рахматуллин во время оперативного совещания с главой Башкирии.

Также уточняется, что пострадавшие, которые сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, пока доставлены в ближайшие медучреждения. Как только их состояние стабилизируется, их перевезут в Уфу на вертолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

«ВСЕГДА СТАРАЛАСЬ ЕЗДИТЬ ИМЕННО С ЭТИМ ВОДИТЕЛЕМ»

Автобус, выполнявший рейс «Языково-Уфа», принадлежал компании-перевозчику «Уфалайн». К слову, местные жители уже не раз выражали свое недовольство по поводу битком набитых автобусов и несоблюдения правил перевозки пассажиров.

- Сами говорите, что стоя нельзя ездить, а сами полный автобус набираете, аж дышать нечем! Люди еле как стоят, мест не было даже стоять. Не знаю, вы между собой соревнуетесь что ли, кто больше за рейс зарабатывает? про диспетчера вообще молчу, когда уже у вас порядок будет? – еще в конце апреля озвучивал свои претензии компании в соцсетях местный житель.

Фото: МВД по РБ

А вот сам 27-летний водитель Азат Рахматуллин (также житель Благоварского района) полюбился пассажирам, потому что якобы всегда был ответственным, почти не превышал скорость и не шел на обгон.

- Старалась постоянно с Азатом ездить. Очень нравился он, всегда аккуратно ездил, да, может быть где-то быстро, но аккуратно. Соболезную. Столько аварий из-за дорожных работ, видимо, знаки что ли не ставят, - рассказывает Регина Г.

- У меня тоже в голове не укладывается! Самый лучший водитель был, - вторит Лилия Г.

«ВОТ ТАКОЕ ТРАГИЧЕСКОЕ СОВПАДЕНИЕ»

В свою очередь, Радий Хабиров поручил разобраться во всех обстоятельствах трагедии и оказать всю необходимую помощь родственникам погибших, отметив, что для одного района «шесть погибших сразу – многовато».

– Дождя нет. Лето. Это не ночь, не раннее утро. Новый абсолютно автобус. Водитель – человек опытный. Дорога абсолютно открытая, четырехполосная. Впереди идет на медленной скорости «КамАЗ», который прикрывает работников, которые делают термопластик. Разметка идеальная. Все видно. Водитель (наверное, следствие установит, в каком он находился состоянии, хотя говорят, что нормальный) берет и врезается туда. И 6 человек хоронит сразу! Вот такое трагическое совпадение, иначе сказать не могу, – высказался Хабиров.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас на месте аварии работают все экстренные службы, а также следователи и сотрудники прокуратуры. На место выехал и прокурор Благоварского района Айтуган Идрисов.

- В рамках организованной проверки будет дана оценка законности оказания услуг по перевозке граждан, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в надзорном ведомстве.

В причинах и обстоятельствах разбираются и следователи.

- Организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - уточнили в пресс-службе регионального следкома.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.