Стало известно, в автобусе какого перевозчика в Башкирии в результате ДТП погибли 6 человек

Фото: МЧС по Башкирии

Перевозку шести пассажиров, погибших в аварии в Благоварском районе Башкирии, осуществляла компания «Уфа-Лайн». Об этом «КП-Уфа» сообщил представитель перевозчика.

– Сейчас на месте происшествия находится руководство компании. В настоящее время здесь работают следователи, – рассказал наш собеседник.

Компания «Уфа-Лайн» начала свою деятельность в 1998 году.

– Это было первое автопредприятие в Башкирии, которое стало практиковать пассажирские перевозки на микроавтобусах марки «Газель». Компания оказывает автотранспортные услуги государственным комитетам и администрациям городских и районных округов Башкирии, многим крупным предприятиям и организациям города Уфы, – утверждается на сайте компании.

Напомним, ДТП случилось сегодня около 11:00. Рядом с селом Кашкалаши микроавтобус «Ford Transit» врезался в «КамАЗ». В салоне пассажирской машины, которая ехала из Языково в Уфу, находились около двадцати человек. Шестеро из них погибли, 13 – получили травмы, в том числе трое детей. Ранее Минздрав рассказал о состоянии пострадавших, а в сети появилось первое видео с места происшествия. Также недавно произошедшее прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.