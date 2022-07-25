Появилось первое видео с места смертельного ДТП с автобусом в Благоварском районе Башкирии

В сети появились страшные кадры последствий аварии с шестью погибшими в Благоварском районе Башкирии.

Напомним, что утром 25 июля в Благоварском районе Башкирии произошло столкновение пассажирского автобуса «Mercedes Transit» и грузовика КамАЗ дорожных рабочих. На месте погибли шесть человек и еще 10 потребовалась помощь медиков. Известно, что автобус ехал по маршруту «Языково-Уфа».

Вскоре в пресс-службе МЧС Башкирии опубликовали страшные последствия аварии. На видео видно, как тяжелую машину дорожных рабочих попросту развернуло посреди дороги. Автобус, в котором находились пассажиры, получил серьезные повреждения.