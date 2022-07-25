Число погибших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Башкирии увеличилось до шести

фото: МЧС РБ

Число погибших в ДТП с рейсовым микроавтобусом и грузовиком в Благоварском районе Башкирии увеличилось до шести человек. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– В результате аварии шесть пассажиров погибли, десять – в том числе трое несовершеннолетних – получили различные травмы. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Благоварского, Чишминского районов и Уфы, – передали в надзорном ведомтсве.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Правоохранительный орган оценит законность оказания услуг по перевозке и соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.

Напомним, крупное ДТП случилось сегодня, 25 июля, около 11:00 на 1413 километре трассы М5 рядом с селом Кашкалаши. Микроавтобус Ford Transit с двадцатью пассажирами в салоне врезался в «КамАЗ» дорожных рабочих, который стоял на крайней полосе. Известно, что маршрутка ехала из села Языково в Уфу.