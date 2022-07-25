В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Благоварском районе

Фото: МВД по РБ

Стало известно о состоянии пострадавших в жуткой аварии, которая произошла сегодня утром на трассе в Благоварском районе. Напомним, там пассажирский автобус Ford Transit с 20 пассажирами в салоне врезался в «КамАЗ», припаркованный на обочине для проведения дорожных работ. В результате столкновения погибли 6 человек, еще 13, из которых трое несовершеннолетних, получили серьезные травмы и были доставлены в больницы.

- На место происшествия выехали 10 бригад скорой помощи, 2 бригады санавиации – одна наземным транспортом, одна на вертолете. Все пострадавшие доставлены в Чишминскую и Языковскую центральные районные больницы и в Уфу. 4 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 4 – в состоянии средней тяжести. Из них один 15-летний ребенок, его сейчас везут в РДКБ в Уфу, - доложили чиновники во время оперативного совещания с главой Башкирии.

Также уточняется, что те пострадавшие, которые сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, пока доставлены в ближайшие медучреждения. Как только их состояние будет стабилизировано, на вертолете их перевезут в Уфу для дальнейшего лечения.