Глава Башкирии высказался о крупном ДТП с шестью погибшими

фото: МВД РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Благорваском районе, где погибли шесть человек. Он высказался об этом во время оперативного совещания в местном правительстве 25 июля.

– Время [ДТП] 11 часов. Дождя нет. Лето. Это не ночь, не раннее утро. Новый абсолютно автобус – 20-го, по-моему, года. Водитель – человек опытный. Дорога абсолютно открытая, четырехполосная. Впереди идет на медленной скорости «КамАЗ», который прикрывает работников, которые делают термопластик. Разметка идеальная. Все видно. Подчеркиваю – ни дождя, ничего. Водитель – наверное, следствие, установит, в каком он состоянии, но, вроде, говорят, нормальный – берет и врезается туда, и шесть человек хоронит сразу. Надо проанализировать это, разумеется. Но вот такое трагическое совпадение – по-другому сказать не могу, – сказал руководитель региона.

Хабиров поручил главе муниципалитета Марату Юсупову оказать помощь пострадавшим в ДТП и передать родным и близким погибших «глубокие соболезнования». Он добавил, что для одного района «шесть погибших сразу – многовато».

Напомним, крупная авария случилась около 11:00 25 июля. На 1413 километре трассы М5 рядом с селом Кашкалаши микроавтобус Ford Transit врезался в «КамАЗ», который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В салоне пассажирской машины, которая ехала из Языково в Уфу, находились около двадцати человек. Шестеро из них погибли, 13 – получили травмы, в том числе трое детей. Ранее Минздрав рассказал о состоянии пострадавших, а в сети появилось первое видео с места происшествия.