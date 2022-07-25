В Башкирии при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли пять человек

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 25 июля, в Благоварском районе Башкирии при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли пять человек. Об этом сообщило региональное МВД.

Крупная авария случилась около 11:00 на 1413 километре трассы М5 рядом с селом Кашкалаши. Там микроавтобус Ford Transit врезался в «КамАЗ», который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В салоне пассажирской машины, которая ехала из Языково в Уфу, находились около двадцати человек. Пятеро из них погибли, еще десять обратились за медицинской помощью с различными травмами.

фото: ГИБДД РБ

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство ГИБДД республики, сотрудник специализированного отдела по расследованию ДТП и эксперт-автотехник.