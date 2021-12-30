Кубок Стэнли в Уфе, герои Олимпиады в Токио: каким получился спортивный год для Башкирии

Сафина и Загидуллину встречали в аэропорту как героев. Фото: Мэрия Уфы

2021 год получился невероятно сложным для башкирского спорта. Много ходило слухов о том, что ведущие спортивные клубы вот-вот обанкротятся. Слава богу, этого не произошло, но осадочек остался. Ввиду всей этой неблагоприятной ситуации, которая вызвана, в первую очередь, пандемией коронавируса (у региональной власти есть более важные дела, чем любительский и профессиональный спорт), каких-то крупных и запоминающихся результатов достичь не удалось. Так, футбольный клуб «Уфа» продолжает бороться за выживание, а хоккейный «Салават Юлаев» двигается будто по американским горкам, чередуя белые полосы с черными. Но даже в такой ситуации республике есть, кем порадоваться.

САФИН И ЗАГИДУЛЛИНА – ТРИУМФАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ

Фото пресс-службы главы Башкирии

Главное спортивное событие года – Олимпиада в Токио. Из Башкирии на Игры отправилось не так много спортсменом, но наш регион взял качеством. Как мы и привыкли, сверкнули воспитанники башкирского фехтования.

Начнем с Аделины Загидуллиной. До нее, несмотря на все достижения местной спортивной школы, никому не удавалось из республики попасть на Олимпиаду в составе женской команды по фехтованию. Мы все это время исправно поставляли в сборную только мужчин. Аделина же не просто слетала на соревнования, но и вернулась с «золотой» медалью, вписав свое имя в историю башкирского спорта. Да, медаль добыта в команде. Да, в финальных боях она очень сильно волновалась, и тренерским решением ее заменили. Однако медаль абсолютно заслуженная, и это не вызывает никаких сомнений.

А вот Тимур Сафин по-настоящему удивил. После «золотого» для себя Рио-2016 он уже не был в статусе лидера сборной, и вообще попал в Токио в самый последний момент. Но в нужный и самый ответственный момент показал, что он настоящий боец. «Серебро» в командных соревнованиях по рапире пополнило большую коллекцию фехтовальщика. Теперь у него полный комплект: «золото» и «бронза» Рио и «серебро» Токио. Сафина вполне можно считать одним из лучших башкирских спортсменов последнего 10-летия. Поспорить с ним в статусе может только шорт-трекист Семен Елистратов, который на свою очередную Олимпиаду отправится в феврале 2022 года.

ЛАТЫПОВ – ЛИДЕР СБОРНОЙ ПО БИАТЛОНУ

Латыпов - главная надежда биатлона на предстоящей Олимпиаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

27-летний Эдуард Латыпов как-то незаметно вдруг превратился в первого номера сборной России по биатлону. Теперь такие парни, как швед Себастиан Самуэльссон и норвежец Тарьей Бё, всегда поглядывают за спину, не спрятался ли там этот юркий россиянин. Ведь только он может внезапно вылететь из-за поворота и украсть финиш.

Скорость – вот то, на чем удалось хорошо поработать Латыпову. Раньше он считался очень медленным, теперь же один из лучших на лыжне. Положительно сказалась работа с новым тренером сборной Юрием Каминским.

Впереди, к слову, Олимпиада. И теперь от башкирского биатлониста вся страна ждет медалей. На это он точно способен, что и не раз демонстрировал на этапах Кубка мира этого сезона.

«УФА» СПАСЛАСЬ ОТ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА (НО ЭТО НЕ ТОЧНО)

Встреча Радия Хабирова и гендиректора "Уфы" Шамиля Газизова. Фото пресс-службы главы Башкирии

Весь год футбольный клуб «Уфа» страдал от безденежья. Денег хватает только на жизнь. Ни о каком усилении состава (подписывались только свободные агенты), повышенных премий – нет и речи. Все это время с трудом удавалось сдерживать ситуацию: никаких долгов не накоплено, зарплата футболистам исправно выплачивалась. Спасало то, что эти зарплаты одни из самых низких в лиге. В такой ситуации говорить о каких-то высоких результатах, естественно, не приходится.

К концу 2021-го, вроде бы, наконец, все решилось. По крайней мере, такие объявления были со стороны высшего руководства республики – главы Башкирии Радия Хабирова. Якобы спонсор найден, все финансовые вопросы урегулированы. Правда это уже не первое такое заявление, и о новом спонсоре говорили и августе, и в сентябре. Но с тех пор и до настоящего времени все еще непонятно, кто этот новый спонсор и сколько денег планируется вливать в клуб. Участие в Российской премьер-лиге – вещь не дешевая. Остается верить, что дела действительно наладятся и прописку в элите по итогам года удастся сохранить.

ВАСИЛЕВСКИЙ ПРИВЕЗ КУБОК СТЭНЛИ В УФУ

Василевский показал уфимцам Кубок Стэнли. Фото: ХК "Салават Юлаев"

А вот и главное эмоциональное спортивное событие для уфимцев. Пока «Салават Юлаев» штормит и новым Кубком Гагарина и не пахнет, воспитанник местного спорта Андрей Василевский покоряет Северную Америку. В настоящий момент он по праву считает лучшим голкипером мира. Он настоящая стена в ворота, который наводит ужас и на Кросби, и на Макдэвида, и на всех других элитных форвардов мира.

К 27 годам Василевский завоевал уже два Кубка Стэнли. Если свой первый трофей в 2020 году он не смог привезти в Уфу из-за ковидных ограничений, то в 2021 он сделал все возможное, чтобы это все-таки произошло. Стоит только догадываться, сколько времени ушло на согласование всех этих мероприятий, но Кубок Стэнли в Уфу приехал, и его разместили на «Уфа-Арене». Чтобы сфотографироваться с легендарным трофеем с раннего утра выстроилась гигантская очередь. Но это того стоило, такого количества радостных лиц уже давненько не собиралось на улицах города.