Биатлонист Эдуард Латыпов взял два «серебра» на этапе Кубка мира

Латыпов доказывает, что готов бороться за медали на Олимпиаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великолепным получился этап Кубка мира во французском Анси для башкирского биатлониста Эдуарда Латыпова. 27-летний спортсмен провел одни из лучших гонок в карьере, на равных сражаясь с лидерами сезона. В итоге в его активе два «серебра»: в спринте и гонке преследования. Особенно впечатлила вторая гонка, когда Латыпов, показав отличную скорость на лыжне, сумел в финишном створе опередить норвежца Кристиансена.

- Результаты растут, и уверенность в себе тоже. Надеюсь, что все будет только лучше. И я рад тому, что получается добавлять. Ситуация, когда ты уже борешься за медали – это что-то новое. Это очень круто, ты стараешься поймать это состояние и стабилизировать его, чтобы оно было постоянным, - прокомментировал свои успехи Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Резким взлетом результатов впечатлены и многие эксперты. Так, например, отреагировал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который известен тем, что, как правило, высказывается достаточно критично в отношении сборной:

- Красавец! Порадовал! Все было в мрачных тонах, а сейчас новый лучик света, - цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

В общем зачете Кубка мира Латыпов в настоящий момент идет на пятом месте. Ближайшим его преследователем из россиян является Александр Логинов – 12-е место. Лидирует в общем рейтинге на данный момент француз Кентен Фийон-Майе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще один башкирский биатлонист Антон Бабиков, который выступает в составе второй команды на Кубке IBU, вновь одержал победу. На этот раз в Обертиллиахе в паре с Евгенией Буртасовой в сингл-миксте. Эта и предыдущие победы убедили тренерской штаб повысить Бабикова до основной команды – он заявлен на следующие этапы Кубка мира. Таким образом, в январе Латыпов и Бабиков будут участвовать в одних стартах.