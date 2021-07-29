Фехтовальщица Аделина Загидуллина из Уфы стала олимпийской чемпионкой

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Уфимская фехтовальщица Аделина Загидуллина стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командных соревнованиях на рапирах. Примечательно, что ранее медали на Олимпиадах в фехтовании для нашей республики завоевывали только мужчины. Загидуллина стала первой из башкирских рапиристок, кому удалось завоевать высшую спортивную награду.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

Путь к медали у спортсменки получился не простым. Она не смогла отобраться на прошлую Олимпиаду и ездила в Рио-де-Жанейро только в качестве спарринг-партнера. Прочувствовав атмосферу, получив заряд эмоций, она пять лет ждала своего шанса выступить и заявить о себе на весь мир. За этот долгий и непростой период Аделина успела стать одним из лидеров в женской рапире. Представить российскую команду без нее в последние несколько лет просто невозможно. Это надежный, командный игрок, которые никогда не подведет в ключевой момент.

Правда на главных ролях все-таки сейчас другие – Дериглазова и Коробейникова в Токио на личном турнире завоевали «серебро» и «бронзу», соответственно. Загидуллина же вылетела в 1/8 финала и сильно переживала по этому поводу.

ДОРОГА К ФИНАЛУ

Если в четвертьфинале особых проблем с Египтом не возникло – 45:21, то вот полуфинал вышел невероятно боевым и напряженным. Сборная США была уверена в своих силах и очень хотела в финал. Особенно в огне была лидер американок Ли Кифер – та самая, которая в финале личных соревнований оставила без «золота» Дериглазову. Эта дуэль повторилась и в командных соревнованиях.

В какой-то момент даже казалось, что Кифер поймала свою волну и может вырвать победу. Но россиянки в ключевой момент собрались, успокоились и довели поединок до логической победы – 45:42. Тем же временем в параллельном полуфинале победили француженки.

Что касается Загидуллиной, то для нее полуфинал не заладился. Похоже, переживания после личных соревнований перекинулись и на командные. После первого боя в полуфинале тренерский штаб пошел на замену уфимской рапиристки и отправил в бой запасную Мартьянову.

- Загидуллина не смогла пересилить себя и перестать бояться, скованная была, не могла попасть в соперника, - цитирует ТАСС главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова.

ЕСТЬ «ЗОЛОТО»!

Таким образом, в финале башкирская фехтовальщица осталась в качестве запасной. Загидуллина сидела за дорожкой и внимательно следила за действиями своих партнерш. По лицу было заметно, как она дико переживала.

- Давай-давай! – кричала в поддержку Аделина.

А на площадке в это время россиянки просто делали свое дело. Коробейникова и Дериглазова выиграли свои первые поединки, оформили хороший отрыв от соперниц.

Шок случился во время третьего поединка. Мартьянова оступилась и подвернула ногу. Загидуллина, может быть, и была готова выйти на замену, но по правилам олимпийских игр обратная замена запрещена. Пришлось ей терпеть и выходить на морально-волевых качествах, прихрамывая на одну ногу, а в перерывах медицинский штаб всеми возможными способами пытался облегчить боль спортсменке.

Но даже в такой ситуации француженки даже приблизиться не смогли к сборной России. Наши рапиристки поединок за поединком уверенно шли к цели и оформили победу со счетом - 45:34.

И вот тут случился выплеск эмоций – радостные крики, долгие обнимания всей командой. Медаль оказалась такой желанной, что не обошлось даже без слез. А в завершении рапиристки собрались в круг и прокричали свой девиз «Кто понял жизнь, тот не спешит», который за время соревнований успел стал символом силы российской команды. Сегодня у всей сборной праздник, и она это заслужила.