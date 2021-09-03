ФК «Уфа» оказался последним по тратам в РПЛ и, возможно, задержит зарплату футболистам

Ситуация в клубе тяжелая. Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

В перерыве на матчи сборных в спортивных СМИ распространилась информация, что у футбольного клуба «Уфа» отсутствуют деньги на предстоящий выезд в Сочи. Матч с местным клубом должен состояться 12 сентября.

Информацию косвенно подтвердил и генеральный директор «уфимцев» Шамиль Газизов, сообщив, что на выезд команда все-таки отправится, но это может привести к тому, что сотрудникам и футболистам задержат заработную плату за август. Такой сценарий представляется вполне реальным.

Напомним, что ранее за все время существования в клубе никогда не было задержек по зарплате. Это было предметом гордости для небольшой провинциальной команды, которая всегда старалась жить по средствам и избегала многомиллионных трансферов.

То, что ситуация в клубе, тяжелая, говорит и тот факт, что «Уфа» стала последней командой в РПЛ в рейтинге трат в нынешнее трансферное окно. Башкирский клуб не купил ни одного футболиста – в графе трат красуется гордый ноль. Все нынешние трансферы, это либо возращение старых игроков, либо свободные агенты, либо бесплатная аренда. 15 других клубов РПЛ на кого-то да тратились.

Все это привело к тому, что руководству клуба приходится откровенно рисковать. Так, за основу с нынешнего сезона играет бывший мини-футболист Эгаш Касинтура, который ранее официально вообще не играл в большой футбол.

Интернет-портал Transfermarkt на днях обновил данные по суммарной стоимости футболистов в российских клубах. «Уфа» с 16,55 млн евро оказалась на 15-м месте, опередив только дебютанта лиги «Нижний Новгород», который тоже испытывал проблемы и все лето бил во все колокола, рассказывая о своем бедственном положении.

Реальность такова, что башкирскому клубу и продавать сейчас особо некого, чтобы хоть как-то сохранить стабильность. В середине августа глава Башкирии Радий Хабиров публично заявил, что вопросы с ФК «Уфа» он решил, и финансирование будет не из бюджета. Но с тех пор пока никакой информации о новом спонсоре не появлялось, а в самом клубе эту информацию никак не комментируют. Пока понятно одно – если спонсор не появится, то «Уфа» в скором времени может попросту исчезнуть.