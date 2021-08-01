У уфимского рапириста Тимура Сафина «серебро» Олимпиады в Токио

Фото: Федерация фехтования России

Уфимец Тимур Сафин в составе олимпийской сборной завоевал серебряную медаль в фехтовании на рапирах в командных соревнованиях. В финале россиянам противостояли французы, и бой получился сверхбоевым и напряженным.

Дорога к решающему раунду у рапиристов проходила не без приключений. Особенно тяжело дался полуфинал с американцами, где приходилось много отыгрывать, а порой и вовсе сражаться через не могу.

Олимпийский чемпион Сафин, отобравший на Игры в самый последний момент, начинал соревнования в качестве четвертого запасного. Тренерский штаб пошел на замену и решил бросить в бой проверенного бойца уже по ходу неудачно складывавшегося полуфинала с американцами. Ход сработал, россияне выиграли.

Примечательно, что пять лет назад российская команда рапиристов завоевала «золото», сражаясь в финале все с теми же французами. С той команды у Франции в Токио приехали двое, у россиян – один Сафин.

В этот раз все с самого начала складывалось очень непросто. Начальные поединки все трое российских фехтовальщиков проиграли без особых шансов. Сразу наметилось серьезное преимущество Франции по счету, благодаря которому те могли фехтовать в более спокойной манере.

Сафину крайне сложно пришлось в поединке с Ле Пешу. До этого Антону Бордачеву удалось несколько сократить отставание, и рывок нужно было поддержать. Только вот Ле Пешу практически сходу нанес три укола Сафину. Пришлось спасаться, и ценой невероятных усилий башкирский рапирист свел вничью свой личный поединок.

Но в итоге все-таки сказался командный опыт французской команды. В решающих моментах они были чуть точнее и хладнокровнее. Победа осталась за ними – 45:28.

Для Сафина эта медаль стала третьей на Олимпиадах. В Рио-де-Жанейро он завоевал «бронзу» в личных соревнованиях и «золото» в командных. Для полной коллекции медалей не хватало как раз «серебра».

Напомним, ранее башкирская рапиристка Аделина Загидуллина стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.