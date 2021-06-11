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Спорт11 июня 2021 13:19

Спорт угодил в финансовый кризис: это уже никем в Башкирии не скрывается

Проблемы обозначились у всех крупнейших спортивных клубов республики
Рустам МАКСЮТОВРустам МАКСЮТОВ
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Уже сейчас понятно, что никаких именитых новичков клубам можно не ждать

Уже сейчас понятно, что никаких именитых новичков клубам можно не ждать

Фото: Рустем АХУНОВ

Профессиональный башкирский спорт, похоже, угодил в самую сложную ситуацию за все время своего существования. В нынешнем году проблемы с финансированием испытывают все ведущие клубы: хоккейный «Салават Юлаев», футбольная «Уфа», волейбольный «Урал». Уже сейчас понятно, что никаких именитых новичков в межсезонье можно попросту не ждать. Да и вообще, как бы закрываться кому-то не пришлось. Это вполне себе реальный сценарий, который сейчас обсуждается на самом высоком республиканском уровне.

СМЕНА КУРСА РАЗВИТИЯ

Меньше всего проблем у флагмана башкирского спорта – «Салавата Юлаева». Прикрывать сверхпопулярный в Уфе хоккей уж точно никто не станет, так как это катастрофическая антиреклама для первых лиц республики, а вот прижаться и затянуть пояса явно придется. Клуб так-то уже давно не может шиковать и набирать лучший состав в лиге, чтобы с полной серьезностью бороться за Кубок Гагарина. Но в последние годы удавалось комплектоваться так, чтобы хотя бы стабильно обозначать свои притязания и успешно квалифицироваться в плей-офф.

Теперь же все меняется: в интернете уже начали появляться довольно подозрительные интервью помощника главного тренера Томи Ламса Михаила Захарова с утверждением, что руководство уфимцев настроено бороться за трофей с молодежью. Якобы специалист видит в первой команде семь-восемь игроков молодежного «Толпара».

И это уже тревожный звоночек. Семь-восемь человек – это почти два звена и чуть ли не половина команды.

Подобные инициативы – вещь в спорте не новая. Под такое явление даже есть устоявшееся выражение – смена вектора развития клуба. Только вот подобные заявления пока еще никогда в истории ни к чему хорошему не приводили. Это, как правило, просто показатель того, что деньги на команду заканчиваются. И нынешняя селекция вполне это подтверждает, потому что «Салават Юлаев» уже не может перебивать конкурентные предложения других клубов. Так, например, нападающий Владимир Жарков неоднократно открыто говорил, что очень хочет остаться в Уфе, но игрок не смог смириться с постоянными понижениями зарплаты при хорошей личной статистике:

«Год назад мне убрали несколько миллионов из контракта, порезали бонусы, и я сказал агенту: «Пофиг, остаюсь в Уфе, играем дальше». И сейчас мне опять все уменьшают. Я задал логичный вопрос: почему вы мне срезаете зарплату и бонусы и даете только один год? В ответ мне сказали, что у клуба не хватает на меня денег», - цитирует Жаркова «Горобзор».

В этот момент о ситуации прознали другие клубы, посыпались предложения. Как итог, хоккеист перешел в стан действующего обладателя Кубка Гагарина омский «Авангард», хотя изначально совершенно не хотел никуда переходить. И это уже норма, при прочих равных «Салават Юлаев» может брать только командной атмосферой и своим статусом. В гонке финансов клуб проигрывает автоматически.

Денег на хоккей в республике становится все меньше

Денег на хоккей в республике становится все меньше

Фото: Рустем АХУНОВ

«УФА» МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ

Футбольный клуб «Уфа» в отличие от хоккейного собрата никогда и не славился большим финансированием и старался по максимуму зарабатывать денег на свою жизнь. Но так сложилось, что в настоящий момент в команде не осталось игроков, которых можно было бы выгодно продать. Зинченко, Лунев, Живоглядов, Стоцкий, Фомин – именно за счет продажи этих футболистов клуб мог вполне спокойно чувствовать себя даже без большого бюджетного финансирования и титульных спонсоров. Прошлый сезон, например, удалось отыграть во многом из-за продажи Фомина в московское «Динамо», денег не поступало уже тогда. Сейчас же продавать некого, поэтому пошли слухи, что проект ФК «Уфа» могут попросту прикрыть.

В тому же в первых числах июня достаточно неожиданно должность председателя попечительского совета клуба покинул Ростислав Мурзагулов, который в верхах всегда был главным лоббистом существования большого футбола в Башкирии.

Недавно на ПМЭФ-2021 журналисты поймали главу республики Радия Хабирова и открыто спросили про будущее «Уфы». На что губернатор ответил, что в ближайшее время проведет встречу с футбольной общественностью, с тренерами и ветеранами, чтобы обсудить будущее. Звучит, мягко говоря, угрожающе. Это косвенное подтверждение того, что клуб действительно находится на грани.

Радий Хабиров обещал провести встречу с футбольной общественностью

Радий Хабиров обещал провести встречу с футбольной общественностью

Фото: Рустем АХУНОВ

Но кажется, что вступить в новый сезон команде дадут. Все-таки не зря «Уфа» успела подписать перспективного тренера Алексея Стукалова. Работать вот только специалисту придется в жестких условиях и неизвестно, насколько хватит его энтузиазма. Остается еще надежда на талант гендиректора Шамиля Газизова, который в ближайшее время сумеет где-то на затворках российского футбола отыскать молодые таланты. Если же чудес на трансферном рынке не произойдет, то «Уфе», судя по всему, осталось не больше года. Пока летняя селекция идет только с расчетом на экс-футболистов московского «Велеса», откуда собственно и пришел Стукалов.

ВОЛЕЙБОЛ В НОКДАУНЕ

На днях стало известно, что в волейбольном «Урале» уже месяца два-три никому не платят зарплату, а обманутые игроки подумывают писать открытые письма на имя руководителей республики и города. Команду после прошлого сезона (который получился довольно успешным – седьмое место) практически распустили полностью, а вместо старого состава набрали, по большей части, молодежь. От легионеров отказались совсем. Уже сейчас можно уверенно сказать, что в новом сезоне ловить «Уралу» особо нечего.

Любопытно, что в Уфе в скором времени должна была появиться волейбольная арена. Это широко анонсировал лично Радий Хабиров. Якобы масштабное строительство запланировано с прицелом на чемпионат мира по волейболу, который пройдет в России в 2022 году. Уфа, как известно, попала в число одного из городов-организаторов.

Но внезапно выяснилось, что матчи сборных пройдут на хоккейной «Уфа-Арене», которая будет переоборудована под эти нужды. Само это обстоятельство вызывает уже большой вопрос – точно ли построят волейбольную арену? В ней не будет никакого смысла, если исчезнет «Урал».

Волейболистам и сотрудникам клуба уже несколько месяцев не платят зарплату. Фото: ВК "Урал"

Волейболистам и сотрудникам клуба уже несколько месяцев не платят зарплату. Фото: ВК "Урал"

ВСЕХ ПРИБИЛ КОРОНАВИРУС

Главный вопрос – почему так вышло? Тут все до банального просто. В Башкирии все профессиональные клубы финансируются из одного места - Фонд социальных целевых программ. Это такой специальный фонд, в котором собираются деньги от крупных спонсоров, а потом перераспределяются между клубами. Кому-то больше, кому-то меньше – в зависимости от популярности и необходимости. Своего рода копилка. И вот она из-за ограничительных мер из-за пандемии коронавируса совершенно опустела.

Столкнувшись с большими убытками, компании попросту перестали пересылать деньги в том объеме, что раньше. Да и других проблем в 2020-м хватало: та же БСК вообще пережила настоящую революцию в руководстве, и теперь это совсем не та компания, что была раньше. В таких обстоятельствах явно не до спорта.

Самое удручающееся, что и света в конце тоннеля особого не видно. Обстановка на республиканских предприятиях в ближайшее время вряд ли улучшится. Всех последствий коронавируса экономика еще даже не ощутила, а каких-то новых крупных спонсоров в Башкирии попросту нет.

Ситуация действительно сложилась сложная, и очень интересно посмотреть, как из нее выберется руководство республики. Радий Хабиров успел пообещать строительство не только волейбольной арены, но и футбольного стадиона, и центра борьбы, да и все развитие спорта прогнозировалось бурным и стремительным. Но лето 2021 года внесло свои коррективы – теперь нужно хотя бы попытаться удержать то, что уже есть.

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