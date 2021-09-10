Вратарь «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокатился по Уфе в роскошном кабриолете с Кубком Стэнли.

Big Cat (именно так голкпиера называют англоязычные фанаты – Ред.) хотел привезти Кубок на Родину еще в прошлом году, но так и не смог из-за коронавирусных ограничений. Выиграв его во второй раз, Василевский и его товарищи по команде таки смогли вывезти главную награду НХЛ в Россию. В пятницу, 10 сентября, Кубок оказался в Уфе.

Как стало известно «КП-Уфа», уже с утра Андрей и его близкие встретились с руководством республики, а дальше повезли Кубок во Дворец Спорта. По всей видимости, до стадиона «Уфа-Арена» Василевский решил довезти его экстравагантным способом – поднимая ввысь, находясь на заднем сиденье шикарного кабриолета голубого цвета. Фотографии довольного голкипера появились в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии», который связан с чиновниками республики.