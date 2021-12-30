А все боялись многоэтажки! Что можно построить на месте снесенной гостиницы «Лидо» в Уфе

Сейчас гостиница «Лидо» в уфимском Олимпик-парке практически полностью уничтожена

Недавно в Уфе состоялось событие, которое вызвало широкий резонанс: по решению суда была снесена гостиница «Лидо» в Олимпик-парке. Ее владелец Ильдар Хуснутдинов даже обратился к главе СКР Александру Бастрыкину, требуя разобраться в ситуации. А глава Башкирии Радий Хабиров в большом интервью по итогам 2021 года назвал ситуацию «гнилой» и объяснил, почему не высказался по этой истории раньше.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Напомним, эта странная история началась еще в 2013 году, когда гостиницу «Лидо» и построили. По словам владельца, сделать это его уговорили в мэрии. Объект возвели к VI Международным зимним детским играм, но никакого разрешения на строительство никто тогда не давал. В 2016 году начались судебные тяжбы, которые привели к тому, что здание постановили снести. И не только из-за отсутствия разрешения на его возведение, но и из-за нарушений – строение было признано не безопасным.

В декабре 2021 года ситуация достигла своего пика: судебные приставы наняли подрядчиков, которые сначала стали разбирать «Лидо», а затем туда прибыла тяжелая техника и сравняла здание с землей. А чуть раньше владельца даже скрутили силовики, когда он пытался противодействовать им. Кто только не пытался вмешаться в эту историю: от простых активистов и блогеров, до мэра Уфы Сергея Грекова и бизнес-омбудсмена Флюра Асадуллина. Тем не менее, здание было снесено.

ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ЗЕМЛЮ

Так что же может появиться на месте бывшей гостиницы? Этот вопрос интересует многих уфимцев, следивших за уничтожением красивой гостиницы.

Начнем с того, что будет с земельным участком, на котором когда-то стоял отель. Дело в том, что на данный момент под фундаментом «Лидо» земля разделена на два участка – один принадлежит Олимпик-парку (им владеет Ильдар Хуснутдинов), а еще один небольшой кусочек в 274 квадратных метра является спорным. В августе его купил Олимпик-парк, но мэрия Уфы сейчас оспаривает эту сделку. Ранее именно этот клочок земли принадлежал городу, и он был своего рода аргументом в споре между городскими властями и Хуснутдиновым.

Так выглядело спорное здание незадолго до сноса, осенью этого года

Если мэрия сможет доказать в суде, что сделка была заключена не правильно, то уже в следующем году эта земля вернется в собственность города. В противном случае, она останется у Олимпик-парка, но тут же будет выставлена на торги за долги перед Налоговой службой.

Представим, что земельный участок под бывшей гостиницей «Лидо» вновь станет городской землей. Назначение у него – «земли населенных пунктов». Точно такое же у соседнего участка, который принадлежит «Олимпик-парку», но у него прописан вид разрешенного использования – «Для размещения горнолыжного комплекса».

Согласно законодательству, если вид разрешенного использования отдельно не прописан, то на таких участках можно строить только определенный тип зданий. Например, если участок находится в зоне жилой застройки – школу или детский сад. Правда, для строительства здания, несущего вспомогательную функцию, разрешения на строительство в таком случае не нужно. Например, городские власти смогут построить там сарай.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НА МЕСТЕ «ЛИДО»

Стоит отметить, что для строительства, например, жилого дома, необходимо сменить вид разрешенного использования участка. И сделать это может, в том числе, Горсовет по заключению специальной комиссии той же мэрии. Но в законе четко прописано, что жилые дома и хозпостройки нельзя возводить даже на участках с «нужным» статусом, если они будут мешать соседним зданиям.

В нашем случае речь идет о соседствующим с этим участком ресторане «Лидо», похожем на средневековый замок. Это здание абсолютно законно и никто его сносить не собирается. Именно из-за близости к нему на участке бывшей гостиницы невозможно построить, например, многоэтажку.

Более того, для строительства высотки там катастрофически мало земли. Как ранее отмечал в беседе с «КП-Уфа» эксперт в сфере строительства, конкретно на этом участке строить многоэтажку точно невозможно. Это и не выгодно, да и разрешение никто не даст.

Таким был вид из окна гостиницы. Фото: Booking.com.

Как известно, «Олимпик-парк» достаточно долгое время банкротится – судебные тяжбы продолжаются до сих пор. И далеко не факт, что компания сможет оздоровиться, а не выставит все свои активы на продажу. Может произойти и так, что все земли этого горнолыжного комплекса уйдут с молотка. И тогда новый владелец сможет изменить назначение этих участков с разрешения специальной комиссии и с одобрения Горсовета. Только в таком случае на месте комплекса, чисто теоретически, может появиться многоэтажка.

Что же в итоге? Построить на месте гостиницы «Лидо» многоэтажку вряд ли представляется возможным, ведь для этого нужно уничтожить горнолыжный комплекс. Так как вся земля вокруг имеет такой вид разрешенного использования. Да и коммерческую недвижимость там также нельзя строить, только какую-нибудь хозпостройку. Проще говоря, снести то снесли, а взамен построить могут лишь сарай.