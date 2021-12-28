«Дешевый хайп»: Хабиров объяснил, почему промолчал, когда сносили гостиницу «Лидо»

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Радий Хабиров объяснил, почему старательно обходил стороной и не высказывался на тему сноса гостиницы «Лидо», которая уже третью неделю будоражит умы уфимцы. По словам главы региона, эта история пришла к своему логическому концу, и сохранить «Лидо» было невозможно.

- То, что я не высказывался, не влезал в эту тему – на это есть целая совокупность причин. <…> Ситуация с «Лидо» гнилая. Там нет правых, зато есть виноватые. Я не видел там истории, чтобы защищать честный бизнес. Объект построен таким образом, чтобы привести его к честным ГОСТам и стандартам просто невозможно, - заявил руководитель республики.

Также Хабиров возмутился высказываниями бизнес-омбудсмена Флюра Асадуллина, который заявил о надежде сохранить гостиницу «Лидо», при условии, что городская администрация возьмется за проблему. По словам главы Башкирии, изначально никакой надежды не было, поскольку приставы действовали строго в рамках закона.

- Осадок остался неприятный. Я ради дешевого хайпа не бросился защищать «Лидо» потому что не понимал, а кого там надо защищать, - отметил Радий Хабиров.