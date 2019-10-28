Стало известно, где может находиться пропавший с детьми отец в Уфе

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-28T17:34:59+03:00

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В микрорайоне Инорс в Уфе продолжаются поиски 37-летнего Артема Мазова и двоих его сыновей, 8-летнего Артема и 5-летнего Ильи. На данный момент стало известно, где может находиться отец с детьми.

РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщает, что мужчина перед пропажей сильно поругался со своей женой Эльмирой. Взял детей, под предлогом, что они пойдут гулять, и пропал.

- Скорее всего, они находятся у близких или родных. Для детей, предполагаем, опасности нет, у старшего ребёнка школьные каникулы, уроки сейчас он не пропускает, семья считается положительной, в поле зрения правоохранителей ни мать, ни отец детей не попадали, - сказал изданию собеседник.

Тем временем следователи Башкирии по факту исчезновения Мазовых возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование уголовного дела находится на личном контроле и.о. руководителя следкома республики.

Напомним, что Мазовы пропали 26 октября в районе 17 часов. Активные поиски начались лишь сегодня – волонтеры и полицейские прочесывали лесополосу и территорию вдоль реки Уфимки. Источник сообщил «Комсомолке», что автомобиль «Киа» Мазовых был найден в лесу. Там же сейчас продолжаются поиски отца и детей.

Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU