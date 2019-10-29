2019-10-29T15:52:36+03:00
Общество

«Скорее всего, найдут мертвыми»: мать пропавших в Уфе детей считает, что все кончено

Женщина предполагает самый страшный исход
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот сюжета Башкирского спутникового телевиденияфото: скриншот сюжета Башкирского спутникового телевидения
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Женщина, дети которой пропали вместе с отцом, считает, что их найдут мертвыми. Напомним, в Уфе 26 октября 37-летний Артем Мазов после ссоры с женой забрал детей – мальчиков восьми и пяти лет – и уехал на личном автомобиле в неизвестно направлении.

Накануне машину нашли в лесу в Калининском районе, в салоне никого не было. Некоторое время спустя на береговой линии реки Уфы был обнаружен матрас, который, предположительно, принадлежит Артему. Его супруга рассказала, что он способен все – в том числе и на убийство собственных детей.

– Водолазы их ищут, но, скорее всего, найдут мертвыми...У мужа есть отклонения, он мог совершить это. Я хотела развестись, он мне звонил перед тем, как совершить это, спросил: ты точно уверена, что мы разводимся? Я говорю: точно. Я думала, что он меня может убить, но что он детей убивать будет – я не знала, – рассказала женщина Башкирскому спутниковому телевидению.

За несколько дней до исчезновения Артем купил моток веревки, который он забрал с собой перед отъездом. Напомним, следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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