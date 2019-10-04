Скандал с убитыми щенками в Башкирии: что известно на данный момент

Уже неделю вся Башкирия горячо обсуждает скандал, разразившийся в минувшую пятницу, 27 сентября, в Стерлитамаке. Именно тогда в местном паблике «ВКонтакте» появился пост от зоозащитницы Светланы Кондрашовой, которая рассказала, что обнаружила в подвале заброшенной больницы 11 истерзанных трупов щенят. По словам женщины, новорожденных щенков жестоко убили местные школьники: засовывали им в пасти петарды, кололи шприцами, и даже засняли видео, на котором, смеясь, комментировали свои «геройские» подвиги.

Конечно, реакция пользователей социальных сетей и местных жителей не заставила себя ждать. Уже на следующий день появились имена предполагаемых преступников – ими оказались ученики местной школы №8, учащиеся 5, 7 и 8 классов. Их тут же стали осыпать проклятьями, грозить расправой, а некоторые даже предложили вознаграждение за головы «живодеров». Досталось и директору, и учителям школы: их обвиняли в том, что они покрывают малолетних преступников, грозились жалобами в полицию, прокуратуру и следственный комитет. Сейчас в запутанной ситуации разбирается полиция, но окончательно все точки над и расставит медицинская экспертиза, которая точно определит, от чего умерли щенки. Ее результаты будут предоставлены на официальном бланке на следующей неделе.

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Но пока в истории остается очень много неясных моментов, которые запутывают ситуацию все больше и больше. «Комсомолка» постаралась ответить на самые главные вопросы, которые волнуют всех неравнодушных людей.

1. ОТ ЧЕГО МОГЛИ ПОГИБНУТЬ ЩЕНКИ?

От чего на самом деле умерли щенки? Это самый главный вопрос, который не дает покоя жителям не только Башкирии, но и всей России. Зоозащитники, а вместе с ними и большинство местных жителей и пользователи соцсетей уверены: щенков жестоко убили. На это указывают характерные повреждения, вроде раскрытой (или разорванной?) пасти и искореженных конечностей.

У представителей школы и некоторых скептиков на этот счет другое мнение: щенки могли скончаться из-за энтерита (ведь у двух выживших малышей была обнаружена именно эта заразная и опасная инфекция) или других неблагополучных факторов.

- Видно, что собака была очень маленькая, совсем молодая, и столько щенков в помете. Может, они были очень слабыми, и поэтому не выжили? – делится своими предположениями директор школы Халит Мусин. – Также смущает, что на видео, которая предоставила зоозащитница, часть трупов сильно разложилась, а какие-то еще целые. В любом случае, я ничего не утверждаю, и, как и все, жду результатов экспертизы.

Также некоторые комментаторы, которые следят за ситуацией, предположили, что щенков могли погрызть крысы, а выглядит это так, будто их разорвало взрывом от петарды.

- Да и не могла целая петарда, особенно «Корсар», поместиться в пасть маленького щенка, а если бы и поместилась – щенка бы вообще разорвало в клочья, - пишет Андрей С.

Также много вопросов вызывает тот факт, что и дворник, которая позже нашла двух выживших щенков, и местные жители, слышали только один громкий хлопок – но если каждого щенка отдельно взрывали петардой, то таких хлопков должно быть 11?

2. А БЫЛО ЛИ ВИДЕО, НА КОТОРОМ ШКОЛЬНИКИ ИЗДЕВАЮТСЯ НАД ЩЕНКАМИ?

Также всех интересует вопрос – где то самое видео, на котором школьники издеваются и убивают щенков? Ведь оно бы стало самым главным доказательством вины подростков. Но в сети гуляет только видеосъемка, на которой школьники взрывают петарду «Корсар» в поле и разбегаются. В поле, а не возле заброшенной больницы.

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Удивительно, но опросив несколько десятков учащихся школы №8, мы выяснили, что видео все наслышаны, но лично его никто ни разу не видел. Этот момент мы решили прояснить у зоозащитницы, ведь она первая заявила о его существовании.

- Я лично это видео не видела, - сразу отрезала Светлана Кондрашова. – Впервые о нем рассказал сам директор на общешкольном собрании. Как он сам рассказывает – он собрал педсовет. Пригласил учителей и завучей, и тут в дверь постучал какой-то ученик. Директор вышел, переговорил с ним, а когда зашел обратно, начал возмущаться, мол, почему ученики сами должны доказывать свою невиновность. И повторяет такую фразу: «Ученик сам мне говорит, смотрите, вот на ЭТОМ видео я есть, а на ТОМ меня нет». О каком видео идет речь? Ребенок сам проболтался, что существует такая запись. И меня возмущает работа полиции, которая до сих пор эту запись не нашла.

На вопрос, видела ли сама зоозащитница следы взорвавшихся петард и шприцы, воткнутые в тела щенят, та ответила отрицательно.

- Вот вы спускаетесь в подвал, видите трупы животных. Мне даже в голову не пришло что-то там искать. Если бы я знала, что такая шумиха поднимется, я бы все там перерыла. Но опять же, на том видео, которое я снимала, там четко слышно, как мальчик говорит – посмотрите, там вон в одном из щенков шприц. Но сама я шприц не видела, - заявила женщина.

3. ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ ИМЕНА ВСЕХ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ УЧАСТНИКОВ РАСПРАВЫ НАД ЩЕНКАМИ?

Уже на следующий день после скандального поста от зоозащитницы в интернете появились конкретные фамилии учеников, обвиняемых в расправе над кутятами, а также ссылки на них в социальных сетях. Как выяснилось, два федеральных паблика с многомиллионной аудиторией, провели собственное расследование и нашли «виновников». Позже в разговорах с руководством школы стало известно, что с большинством из них действительно работает полиция и устанавливает: где они находились вечером 21 сентября, когда и произошло преступление.

Загвоздка в том, что один из подозреваемых – Александр А. – сразу заявил, что вообще в тот вечер находился на тренировке по кикбоксингу. Его отец подтверждает эти показания, поскольку находился с сыном весь вечер. Мужчина заявил, что у него есть не только подтверждение от тренера, но записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, когда они заходят в здание клуба, и в какое время его покидают.

Другой подозреваемый, Ярослав А., убеждает, что в тот вечер проходил мимо здания больницы со своей девушкой. Парень говорит, что он видел толпу подростков, но что именно там произошло – расспрашивать не стал.

В том, что в тот роковой вечер был возле подвала, признался только 15-летний Вадим Н. Правда, подросток категорически отрицает свою причастность к гибели щенков.

- Я их подкармливал, хлеб носил, молоко. Я не убийца и не живодер. Меня мама с детства учила, что животные, они как люди, живые, - оправдывается подросток в социальных сетях.

Так что окончательный ответ, кто же действительно виноват, тоже даст только полиция, которая сейчас опрашивает подростков, их родителей и других свидетелей происшествия.

4. ИЗВЕСТНЫ ЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ?

Как рассказала зоозащитница Светлана Кондрашова, сначала она похоронила щенков, но когда поднялась шумиха, она их откопала, чтобы отправить их на медэкспертизу. Местной полиции женщина не доверилась, посчитав, что они могут сфальсифицировать результаты и замять дело, а потому отвезла трупы щенков в Оренбург к независимому эксперту.

Уже вчера в СМИ появилась информация, что некий «осведомленный источник» поведал: результаты уже известны, и щенки умерли естественной смертью.

- У двух из них зафиксирован ожог рта, но, по всей видимости, от горячей пищи, поскольку следов пороха не было обнаружено, - заявил источник.

Информация вызвала настоящий резонанс: всех интересовал один вопрос, как могли обжечься горячей пищей щенки двух недель от роду, которые питаются только материнским молоком. Да и откуда вообще там мог взяться кипяток?

Светлана Кондрашова, которая и отвозила щенков на экспертизу, поспешила разъяснить ситуацию: результаты ей действительно известны, и щенки умерли не сами.

- Результаты экспертизы я знаю, и у меня другие данные на этот счет – щенята умерли не своей смертью. Обнародовать новости пока не могу, но обязательно расскажу всю правду, когда получу на руки протокол экспертизы, - сказала общественница.

Получается, окончательно прояснить ситуацию могут только результаты экспертизы. Поэтому «КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией и обязательно опубликует самые последние новости.