«Засунули в пасти петарды и взорвали» школьники из Башкирии жестоко убили 10 щенков

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-27T18:15:15+03:00

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Группа школьников из Стерлитамака убила собаку, а ее щенков взорвала петардами.

Сообщение появилось в одной из городских групп Стерлитамака в социальных сетях. По словам местных жителей, несколько ребят из школы №8 жестоко расправились с собакой и ее новорожденными щенками.

- Сперва они закинули к собакам петарды. Мама щенят выскочила из убежища и попала под машину. Затем они продолжили издевательства над маленькими щенятами. Некоторым засунули в пасти петарды и взорвали. В некоторых кололи какие-то уколы. Свои «приключения» они засняли на камеру, - написал местный житель.

Естественно, что жуткое видео начало распространяться среди школьников. Вскоре об этом узнала классная руководительница и попыталась пристыдить юного живодера.

- На следующий день в школу пришла мама ребенка и потребовала от педагога публично извиниться перед школьником, - сообщил местный житель.

По словам волонтеров, издевательства над животными происходили вблизи поселка Строймаш 21 сентября. Судя по всему, погибли не менее 10 щенков. Тельца несчастных щенков забрали и утилизировали волонтеры.

По словам местных жителей, те же ребята устроили еще одну «игру» - выбрасывали из окна пятого этажа котят.

ИСТОЧНИК KP.RU