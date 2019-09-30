2019-09-30T20:59:59+03:00
Происшествия

Школьник из Башкирии, которого обвиняют в жесткой расправе над щенками, сделал громкое заявление

Парень утверждает, что был на месте, но и пальцем не тронул животных
Инга НОВИЦКАЯ
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Восьмиклассник уверяет, что с детства любит и заботится о животныхВосьмиклассник уверяет, что с детства любит и заботится о животных
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Школьник из Башкирии, которого вместе с друзьями обвиняют в жесткой расправе над десятком новорожденных щенков и их матерью, сделал громкое заявление. Он утверждает, что очень любит животных, и никогда в жизни не причинил бы им вреда.

- Я их не убивал, я их кормил, дома брал молоко, хлеб. Я там был, но я их не взрывал и не трогал. Я даже не знал, что щенки мертвые, и что мама тоже, - оправдывается восьмиклассник в социальных сетях.

Также подросток утверждает, что школьный учитель, которая первая рассказала об инциденте общественности, просто затаила на него обиду – с того момента, как стала классной руководительницей.

- Она во время урока рассердилась на учеников и разбила именно мой планшет. Мама пришла разбираться в школу из-за этого, и учителя попросили извиниться. Ей это не понравилось, и она обвинила меня в убийстве щенков и собаки, выставила мои фотографии. Я не живодер и не убийца! Мама мне всегда говорила, что животных обижать нельзя, что они тоже, как люди, живые! – оправдывается парень.

Такой же позиции придерживается и руководство школы, утверждая, что их воспитанники точно не причем, и уж полиция точно найдет доказательства их непричастности. Вот только знакомые классной руководительницы юных живодеров заявляют, что против женщины открыли настоящую травлю, обвиняя ее в «выносе сора из избы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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