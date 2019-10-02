«Сначала мы их похоронили, а затем откопали»: зоозащитник о массовой смерти щенят в Башкирии

История с погибшими щенками в башкирском городе Стерлитамаке продолжает набирать обороты. После требования главы Башкирии Радия Хабирова разобраться, что там произошло, в учебное заведение нагрянули правоохранители. В настоящий момент больше всего всех интересует вопрос – где же то самое видео, на котором подростки засовывают в пасть щенятам петарды и взрывают их. С огромным трудом нам, журналистам, удалось найти запись, на которой дети демонстрируют петарду «Корсар», потом бросают ее в поле и с визгом разбегаются, когда она взрывается. Уточним, в поле, а не в подвал заброшенной больницы. Но где же видео истязаний?

«РЕБЕНОК САМ ПРОБОЛТАЛСЯ»

Опросив несколько десятков школьников, а также учителей и директора, мы пришли к выводу – что все об изобличающей видеозаписи говорят, но никто лично ее не видел. Возникает логический вопрос – а существовало ли видео на самом деле. Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к зоозащитнице Светлане Кондрашовой – ведь именно в ее посте в социальных сетях впервые и промелькнуло упоминание о съемке.

- Я лично это видео не видела, - сразу отрезала Светлана. – Впервые о нем рассказал сам директор на общешкольном собрании. Как он сам рассказывает – он собрал педсовет. Пригласил учителей и завучей, и тут в дверь постучал какой-то ученик. Директор вышел, переговорил с ним, а когда зашел обратно, начал возмущаться, мол, почему ученики сами должны доказывать свою невиновность. И повторяет такую фразу: «Ученик сам мне говорит, смотрите, вот на ЭТОМ видео я есть, а на ТОМ меня нет». О каком видео идет речь? Ребенок сам проболтался, что существует такая запись. И меня возмущает работа полиции, которая до сих пор эту запись не нашла.

То самое место, где нашли убитых щенков.Фото: Эльвина АПАРИНА

Светлана признается, что сама не ожидала, что поднимется такая шумиха. Сейчас женщина и все неравнодушные люди ждут результатов медэкспертизы, которая установит причины смерти щенков. Вот только ждать придется еще минимум неделю, ведь экспертам предстоит вскрыть 11 трупов.

На вопрос, видела ли сама зоозащитница следы взорвавшихся петард и шприцы, воткнутые в тела щенят, та ответила отрицательно.

- Вот вы спускаетесь в подвал, видите трупы животных. Мне даже в голову не пришло что-то там искать. Если бы я знала, что такая шумиха поднимется, я бы все там перерыла. Но опять же, это было все ночью, после работы. Мы же их сначала даже похоронили, нам даже в голову не могло прийти, что поднимется такая шумиха. Потом откопали и отдали тела на экспертизу. Опять же, на том видео, которое я снимала, там четко слышно, как мальчик говорит – посмотрите, там вон в одном из щенков шприц. Но сама я шприц не видела, - заявила женщина.

ВСЕ ПОКАЖЕТ ЭКСПЕРТИЗА

А вот добиться разъяснений от второго инициатора шумихи – учительницы музыки, которая первой публично на школьном собрании отчитала учеников, – не удалось. По словам директора школы Халита Мусина, его подчиненная закрылась от всех, и в настоящий момент с ней работают сотрудники прокуратуры, которые сегодня, 2 октября, неожиданно нагрянули в учреждение со своей проверкой.

Нам же вместе с читателями остается дожидаться результатов экспертизы тел щенков. Именно она должна дать однозначный ответ, как и когда умерли бедные животные. По словам учителей, состояние некоторых трупов говорило о том, что они пролежали в подвале значительное время.

Выживших двоих кутят сейчас выхаживают волонтеры.

Напомним, что новость о зверском убийстве десяти щенят и их матери появилась в пятницу, 27 сентября. Первоначально предполагалось, что жестокую расправу учинили ученики ближайшей школы, которых видели рядом с местом происшествия играющими с петардами. Позже поднялась шумиха, около учебного заведения стали собираться люди, которые требовали наказать детей, но многие из предполагаемых преступников смогли доказать свою непричастность. Как именно погибли щенки, до сих пор неизвестно.

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