Стали известны личности школьников из Башкирии, взорвавших 10 щенков петардами

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-29T08:36:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На всю Башкирию прогремела история, в которой группа школьников из Стерлитамака убила собаку, а новорожденных щенят взорвала петардами.

В данный момент стала известна личность этих жестоких подростков. Ими оказались 15-летние Дмитрий А., Александр Б., Вадим Н. Пользователи интернета начали угрожать школьникам насилием и убийствами.

Напомним, что таким зверским образом друзья решили «повеселиться» - они засунули в рот щенкам петарды и взорвали. Все происходящее изверги засняли на камеру и распространяли среди школьников.

Когда учительница пыталась пристыдить одного из живодеров, в школу пришла его мать и потребовала от педагога публично извиниться перед школьником.

ИСТОЧНИК KP.RU