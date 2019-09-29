2019-09-29T08:36:31+03:00
Происшествия

Стали известны личности школьников из Башкирии, взорвавших 10 щенков петардами

Малолетним живодерам начали угрожать
Эльвина АПАРИНА
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Одним из живодеров оказался местный школьникОдним из живодеров оказался местный школьник
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На всю Башкирию прогремела история, в которой группа школьников из Стерлитамака убила собаку, а новорожденных щенят взорвала петардами.

В данный момент стала известна личность этих жестоких подростков. Ими оказались 15-летние Дмитрий А., Александр Б., Вадим Н. Пользователи интернета начали угрожать школьникам насилием и убийствами.

Напомним, что таким зверским образом друзья решили «повеселиться» - они засунули в рот щенкам петарды и взорвали. Все происходящее изверги засняли на камеру и распространяли среди школьников.

Когда учительница пыталась пристыдить одного из живодеров, в школу пришла его мать и потребовала от педагога публично извиниться перед школьником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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