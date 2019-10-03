2019-10-03T15:51:34+03:00
Происшествия

Появились результаты экспертизы причины гибели 11 щенков в Башкирии

Специалисты утверждают, что следов насилия не обнаружено
Эльвина АПАРИНА
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На снимке сука и ее кутята за несколько дней до гибелиНа снимке сука и ее кутята за несколько дней до гибели
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История с мертвыми щенками в Башкирии продолжает набирать обороты. Кажется, скоро она придет к своему логическому завершению. Так, сегодня, 3 октября, стало известно, что экспертиза показала, что смерть щенят была естественной. Об этом сообщает издание «Ufa1.ru» со ссылкой на собственный источник.

- Шесть щенят умерли естественной смертью, тела еще трех разложились слишком сильно и экспертизе не подлежат, - отметил их собеседник.

Также он уточнил, что у двух животных зафиксированы ожоги пасти, но следов пороха нет.

Тем временем зоозащитница Светлана Кондрашова, которая первой распространила информацию, мол, щенят убили подростки, опровергает эту информацию.

- Результаты экспертизы я знаю, и у меня другие данные на этот счет – щенята умерли не своей смертью. Обнародовать новости пока не могу, но обязательно расскажу всю правду, когда получу на руки протокол экспертизы, - сказала общественница.

В школе №8, чьих учеников обвинили в убийстве животных, еще тоже не в курсе о результатах экспертизы.

- Нет, мы даже ничего не слышали. Но вы меня порадовали. Я до последнего был уверен, что наши дети не причем, - признался директор школы Халит Мусин в разговоре с «Комсомолкой».

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Напомним, что история с мертвыми щенятами прогремела на всю Башкирию в прошлую пятницу, 27 сентября. Зоозащитница Светлана Кондрашова обвинила подростков школы №8 в том, что они издевались над новорожденными щенятами – засунули в рот петарды и взорвали их. После этого обвиняемых затравили – им стали угрожать расправой.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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